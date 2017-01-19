دراسة تزعم أن غالبية سكان الدول العربية ليسوا عربا أقحاحا!

تزعم أبحاث تجريها "ناشيونال جيوغرافيك" منذ عام 2005 مشروع "جينوغرافيك" الذي يستخدم العلم للإجابة عن أسئلة عديدة حول العرق وأصل البشر، بان التحليل الجيني للعرب قد يظهر أن أغلبهم ليسوا عربا أقحاحا.

وذلك وفقا للتركيب الجيني الذي يتضح من خلال تحليل الحمض النووي، حيث توصل الباحثون إلى اكتشافات مثيرة للدهشة عن التركيب الوراثي لأربعة من البلدان العربية.

ومثلا تظهر عينات أخذت من كويتين أن 84% منهم عربا والباقي من أصول أفريقية وأسيوية.

لتركيب الجيني للمصريين الأصليين يشمل أيضا 4% من اليهود المشتتين في العالم، و68% من شمال أفريقيا فيما تصل نسبة الأصول العربية بينهم 17%.

وقد تمثل الدراسة ذخيرة لمروجي النزعات العنصرية إلا أن هؤلاء لا يحتاجون لدراسات لتدعيم توجهاتهم فلا تعني الجينات الكثير أمام الهوية الثقافية لديهم فمثلا ماذا سيترتب على الإيرانيين حين تبين الدراسة أن 56% منهم من أصول عربية في جيناتهم؟

كذلك الحال مع جنسيات أخرى توجد فيها جينات عربية مثل كل من سكان جورجيا، وفي جيناتهم 5% من الأصول العربية، والداغستان والأبخاز وفي جيناتهم 9% من الأصول العربية، كذلك حال أثيوبيا واليهود الشرقيين بنسبة 11 و10 % على التوالي.