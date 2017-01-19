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ثقافة ومجتمع

فرنسي يسطو خلال 8 دقائق على مجوهرات بـ 15 مليون يورو

أريبيان بزنس
الخميس، 19 يناير 2017
فرنسي يسطو خلال 8 دقائق على مجوهرات بـ 15 مليون يورو

قام رجل مسلح خلال 8 دقائق فقط بالسطو على مجوهرات بـ 15 مليون يورو من مدينة كان الفرنسية بعد دخول اللص محل هاري وينستون الفاخر للمجوهرات في افنيو مونتاين بحسب ما نقلته رويترز.

وتمكن اللص يوم أمس الأربعاء من التصنع بأنه يريد الشراء ثم قام بطلب معاينة مجوهرات لشرائها، ولما شكت به الموظفة قام بعرض كاتلوغ دون إخراج المجوهرات مما دفع باللص لتهديد موظفة المتجر في الواجهة البحرية الكروازيت في مدينة كان، بعد أن شهر مسدسا وقنبلة يدوية - وأجبرها على فتح واجهة عرض المجوهرات قبل أن يستولى عليها ويفر هاربا بعد أن أخفى وجهه بنظارات وبدا أنه في الثلاثين من العمر بحسب المدعي العام.

 

 ولا تعد هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها متاجر في الكروازيت للسطو ففي سنة 2013  وصلت قيمة مجوهرات سرقها لص مسلح في  معرض للمجوهرات النفسية بفندق كارلتون.قرابة ، 136 مليون دولار وهو ما يجعلها اكبر سرقة للمجوهرات في فرنسا.

 

واقتحم وقتها اللص بهو الفندق حاملا مسدسا وكان يرتدي قبعة ويخفي وجهه بوشاح. وهدد اللص الحراس والبائعين ثم غادر بعد لحظات ومعه حقيبة بها 72 قطعة مجوهرات منها خواتم وقلادات واقراط مرصعة بالالماس من معرض تابع لشركة ليفييف المتخصصة في الالماس. وفي ذات العام وقعت سرقة أخرى قبل هذه في مهرجان كان السينمائي حيث يستعير نجوم السينما ملابس ومجوهرات ليظهروا بها على البساط الاحمر.

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