وجبة مجانية للباحثين عن عمل في دبي!

يختار بعض الباحثين عن عمل في دبي إذا حضروا لمطعم نوم نوم ىسيا- الذي يقدم وجبة مجانية للباحثين عن عمل، تناول الوجبة مجانا أو يتعهدوا بتسديد ثمنها عند إيجادهم فرصة عمل، فهل هي طريقة تسويق جديدة لهذا المطعم أم أنها مبادرة مجتمعية سليمة؟

يقدم مطعم نوم نوم - Nom Nom Asia - في منطقتين البرشاء والكرامة عونا هاما للباحثين عن عمل بحسب ما نقلته صحيفة غلف نيوز.

تلفت الصحيفة أن الباحث عن عمل قادر في هذا المطعم على الاختيار بين خيارات الطبق الرئيسي مع الرز والنودلز والماء، ومن لا يريد عن قبول الوجبة المجانية كصدقة أو تبرع يمكنه أن يكتب تعهدا بتسديد ثمنها لاحقا بحسب لوحة في المطعم.

ويواصل المطعم هذه المبادرة منذ سنة في منطقة البرشاء فيما يعمل بها فرع الكرامة منذ شهر يونيو الماضي.