طرح تذاكر ومواعيد مهرجان طيران الإمارات للآداب 2017

تم طرح تذاكر الدورة التاسعة لمهرجان طيران الإمارات للآداب، المهرجان الأدبي السنوي الذي يستضيف مجموعة من كبار الكتّاب في دبي، وتتضمن الدورة التاسعة فقرات وجلسات مميزة للأديب جيفري آرتشر، وملكة أدب الجريمة كاثي ريتشز، والكاتب الإماراتي الدكتور حمد الحمادي، والشاعر المخضرم مريد البرغوثي ،والصحفية الحائزة العديد من الجوائز، كريستينا لام، وغيرهم من الأدباء والمفكرين والمبدعين العالميين.



يقام المهرجان، الذي يستمر لتسعة أيام في الفترة ( 3-11 ) مارس، وتمتاز دورة المهرجان التاسعة بالعديد من الميزات، إذ أنها:



• تعقد خلال شهر القراءة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2017

• تستضيف أكثر من 160 كاتباً

• تستضيف نخبة من الكتّاب من دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي تزيد عن ثلث المشاركين

• تحتضن أكثر من 32 جنسية مختلفة

• توفر ترجمة فورية للغة العربية والإنجليزية لمعظم الجلسات

ويشارك في المهرجان هذا العام، المصور والمغامر الإماراتي، جلال جمال بن ثنية، الذي قام بمبادرة المشي حول الإمارات السبع، في 14 يوم، لرفع مستوى الوعي بذوي الاحتياجات الخاصة وبما يحتاجون إليه من رعاية.

دورات الكتابة الإبداعية

للمرة الأولى، في مهرجان طيران الإمارات للآداب سيتم عقد أربع دورات للكتابة الإبداعية، لمدة ثلاثة أيام باللغتين العربية والإنجليزية، للكتّاب في مراحلهم ومستوياتهم المختلفة، وسيقدم الكتّاب العالميين: باتريك غيل، سو موركروفت، تامسين موراي وفاطمة شرف الدين ورش عمل مكثفة ضمن المستويات التالية:

• دورة الكتابة الإبداعية 1 - بداية الرحلة في عالم الكتابة

• دورة الكتابة الإبداعية 2 - تنمية مهارات كتابة الرواية

• دورة الكتابة الإبداعية 3 - الكتابة للأطفال (بالإنجليزية)

• دورة الكتابة الإبداعية 4 - الكتابة للأطفال والناشئة (بالعربية)

وتمتد كل دورة من الدورات لثلاثة أيام.



يمكن لأعضاء برنامج أصدقاء المؤسسة الحصول على التذاكر اعتباراً من 9 يناير، أما عموم الجمهور فيمكنهم الحصول على التذاكر اعتباراً من 16 يناير. للمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الرابط على الإنترنت.



فعاليات رئيسة

• نيشا كاتونا " الأرز في أروع حُلة " (الجمعة 3 مارس؛ 1:00 - 3:00 ظهراً، فيستا، فندق إنتركونتيننتال، دبي فيستيفال سيتي)

• مأدبة عشاء لغز الجريمة، مهرجان المفاجآت (الجمعة 3 مارس؛ 7:30- 10:00 مساءً، البراحة 3، فندق إنتركونتيننتال، دبي فيستيفال سيتي)

• حفلة شاي على طريقة بريطانيا العظمى: مع نادية حسين (السبت؛ 4 مارس 2:30 - 4:00 بعد الظهر، البراحة 3، إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي)

• حياة صوفية: قراءة مسرحية لليلى أبو العلا (الأحد 5 مارس؛ 7:00 - 8:00 مساءً، الراس 1، فندق إنتركونتيننتال، دبي فيستيفال سيتي)

• طريق الحرير: مأدبة عشاء بنكهة العطور والبهارات والتاريخ (الأربعاء؛ 8 مارس، 7:00 - 9:00 مساءً، الزيتون، فندق كراون بلازا)

• متى تقود مأدبة الغداء في عالمنا العربي لمشاريع عمل حقيقية؟!) الخميس؛ 9 مارس، 1:30 - 3:00 ظهراً، فيستا، فندق إنتركونتيننتال، دبي فيستيفال سيتي)

• أبيات من أعماق الصحراء 2017

• أبيات من أعماق الصحراء 2017 (الخميس؛ 9 مارس، 6:00 –11:00 مساءً)

• الحفل الختامي - رسائل إلى المهرجان (السبت؛ 11 مارس 7:00 - 8:00 مساءً) الراس 3، فندق إنتركونتيننتال، دبي فيستيفال سيتي)

المسابقات

يتمتع الزائرون، بفرصة الفوز بتذاكر وبفرصة حصرية للالتقاء بالكتّاب والأدباء، مع مسابقات المهرجان على الإنترنت.

• مسابقة المخبوزات المفضلة للأسرة

o شاركوا صور مخبوزاتكم المفضلة وأرسلوا لنا قصتها

o لتفوزوا بتذكرتين لحفلة شاي على طريقة بريطانيا العظمى مع نادية حسين!

o emirateslitfest.com/family-favourite-bake-competition

طيف واسع من الأغراض والأنماط الأدبية



• ورش عمل للكبار

• المذكرات والسير

• الأقتصاد والأعمال

• أدب الأطفال – الناشئة

• ورش الأطفال والناشئة

• أدب الأطفال من عمر 5 سنوات فأقل

• أدب الأطفال من عمر 6 سنوات فأكثر

• أدب الأطفال من عمر 9 سنوات فأكثر

• القصص المصورة والرسوم المتحركة

• أساليب الحفظ

• دورات الكتابة الإبداعية

• الجريمة والتشويق

• الثقافة والفنون الشعبية

• الأدب والثقافة الإماراتية

• الأسرة

• الفعاليات الرئيسة

• الأعمال الروائية

• الأغذية والأطعمة

• الألعاب والتكنولوجيا

• قضايا المساواة

• النشر

• السعادة

• الروايات التاريخية

• التاريخ

• الرسوم والتصميم

• الغموض

• التصوير الفوتوغرافي

• الشعر والإلقاء

• السياسة و الشؤون المعاصرة

• توزيع الجوائز

• علم النفس والصحة

• العلوم والطبيعة

• الخيال العلمي والفنتازيا

• المسرح والسينما

• التسامح

• السفر والرياضة



تقام فعاليات التعليم بالتزامن مع فعاليات المهرجان الرئيس، وتشمتل على زيارات الكتّاب إلى كليات ومدارس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى المسابقات إضافة لفقرات مهرجان الفعاليات المصاحبة " فرينج".

وقد ذكرت السيدة إيزابيل أبو الهول، الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية، الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب " إنها للحظة ممتعة جدا،ً عندما تنفذ جميع التذاكر!"، وأضافت " نستضيف في هذه الدورة كوكبة من المؤلفين في جلسات وفقرات متنوعة، وهناك دائماً ما يناسب جميع الأذواق، ومن المتوقع أن تنفذ تذاكر بعض الفعاليات في الأسابيع القليلة الأولى. هدفنا أن نجمع الإبداع العالمي المتنوع في بوتقة واحدة ونتيح الفرصة لكل المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولزائريها التعرف على الثقافة الكونية، وأعتقد أن برنامج هذا العام يحقق هدفنا هذا بامتياز، خصوصا مع الزياد الملحوظة في مؤلفي العالم العربي؛ إنه لمن دواعي سرورنا أن يحقق برنامجنا الأهداف العامة لقانون القراءة الوطني".



وفي سياق الحديث عن قانون القراءة الوطني لابد أن نشير إلى أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن عن قانون القراءة الوطني، لدعم التنمية في البلاد وترسيخ دور دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها نموذجا ثقافياً يحتذى به في المنطقة.

تبدأ أسعار التذاكر من 40 درهماً، وهناك العديد من الفعاليات والأنشطة المجانية للأطفال. ويمكن للجمهور الحصول على التذاكر عن طريق الموقع الإلكتروني لمهرجان طيران الإمارات للآداب (tickets.emirateslitfest.com) ومن خلال تطبيق مؤسسة الإمارات للآداب، المتوفر على متجر (iOS) ولدى متجر (Google Play).

انضموا إلى برنامج أصدقاء المؤسسة للتمتع بمزايا خاصة على مدار العام، من ضمنها أولوية حجز تذاكر المهرجان، إضافة إلى حسومات حصرية مختارة على رسوم الفعاليات وورش العمل التي تقيمها مؤسسة الإمارات للآداب، ولدى مجموعة من منافذ البيع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يقام المهرجان برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبالشراكة مع طيران الإمارات ودبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، التي تُعنى بالتراث والفنون والثقافة في الإمارة.