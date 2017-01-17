"انتهاء الطوارئ الصحية" في بلدة سعودية بعد تسمم جماعي بسبب شاورما

قالت وزارة الصحة في السعودية إن الطوارئ الصحية التي سببها تسمم غذائي أصيب به 150 شخصا قد انتهت.

وأضافت الوزارة - بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية - أن جميع حالات الإصابة تحت السيطرة وقيد التعامل معها.

وكانت السلطات السعودية قد قالت إن مطعما ببلدة صغيرة هو السبب في التسمم الغذائي الذي أصاب 150 شخصا على الأقل، وفقا لبي بي سي بالعربية.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ بعد الحادث الذي وقع في بلدة تربة، على بعد نحو 100 كيلومتر شرق الطائف، في جنوب غرب المملكة.

ووفقا لصحيفة عكاظ، أكد المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي أن الفرق الطبية داخل مستشفى تربة عملت على فرز الحالات التي استقبلتها والتي تزيد على 141 حالة، وبين أنه تم دعم المستشفى بـ ١٥ فرقة طبية، إلى جانب أكثر من ٥٥ من الكادر الطبي والفني من مستشفيات الطائف ومستشفى الخرمة، مشيرا إلى أن الوضع بشكل تام تحت السيطرة وجميع الحالات دون المتوسطة وجرى التعامل معها وفقا لما تقتضيه الحالة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن المصابين تعرضوا للتسمم الغذائي "بسبب تناول وجبات" في المطعم.

وذكرت صحيفة "سبق" الإلكترونية أن 175 شخصا أصيبوا بالتسمم بعد تناول شطائر الشاورما.

وأمر خالد الفيصل، أمير منطقة مكة، بفتح تحقيق "مع توقيع أقصى العقوبات على المتسببين في حادث التسمم"، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن 45 مريضا "تحت الملاحظة" في مستشفى تربة، وإن 32 آخرين مازالوا يتلقون العلاج في مرافق طبية أخرى.

وتنفق المملكة العربية السعودية بسخاء على النظام الصحي في البلاد، إذ خصصت نحو 15 في المئة من ميزانية هذا العام للصحة والتنمية الاجتماعية، بما في ذلك بناء المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في جميع المناطق في المملكة.