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ثقافة ومجتمع

نشطاء أنونيموس يهددون الحكومة اللبنانية و يطلقون حملة ضد "إبادة" طيور النورس في لبنان

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 17 يناير 2017

أطلق نشطاء أنونيموس حملة بعنوان #OpSeagull  ضد قتل طيور النورس في لبنان والتي بدء مؤخرا بصيدها بعد أن تسببت بقايا النفايات وروائحها بجذب طيور النورس اليها، ويشير فيديو نشرته المجموعة أن تتوقع الحكومة اللبنانية رد مجموعة " ريد كالت انونيمس على إبادة النورس".

وفي سلسلة تغريدات كتبها أعضاء بمجموعة "أنونيموس"، بعد إعلان الحرب مجدداً على ما أسمته "إبادة النورس".

ورأى المسؤولون في لبنان أن تزايد أعداد طيور النورس في محيط مطار بيروت الدولي يجعلها تشكل خطراً داهماً على سلامة الطيران المدني، مما دفع برئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط، قراراً يقضي بقتل الطيور قرب المطار. 

أثارت عمليات "إبادة" الطيور اعتراض العديد من الجمعيات الناشطة لا سيما أنه يؤثر على سلامة البيئة في لبنان.
 

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