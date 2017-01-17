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ثقافة ومجتمع

اعتقال المشتبه به في هجوم ملهى إسطنبول ليلة رأس السنة

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 17 يناير 2017
اعتقال المشتبه به في هجوم ملهى إسطنبول ليلة رأس السنة

ألقت قوات الأمن التركية القبض على المنفذ الحقيقي للهجوم على الملهى الليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة، والذي قُتل فيه 39 شخصا وجرح 71 آخرون بحسب صحيفة حريات. 

 

واعتقل المهاجم وهو أوزبكي الأصل خلال عملية دهم لمنزل في ناحية أسنيورت بإسطنبول في وقت متأخر من يوم الاثنين، ويدعى عبد القادر مشاريبوف ويكنى بأبي محمد الخراساني، كما ألقي القبض أيضا على ثلاث نساء أخريات.

 

وقالت وسائل إعلام تركية إن عمليات المداهمة مستمرة في عناوين أخرى يشتبه في ارتباطها بـ تنظيم  داعش الذي كان أعلن مسؤوليته عن الهجوم. 

 Reina nightclub attacker who killed 39 nabbed in IstanbulReina nightclub attacker who killed 39 nabbed in Istanbul

من جانب آخر نشرت وكالة دوغان للأنباء صورة للموقوف بدا فيها وجهه وقميصه مدميين وعلى عينه اليمنى كدمة وقد أمسك به شرطي.

وكان وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أكد أنه تم التعرف إلى المهاجم بدون أن يذكر اسمه أو جنسيته، بينما صرح نائب رئيس الوزراء لوسائل إعلام بأن المهاجم من أصل إيغوري على الأرجح.  

 

وقد نقلت صحيفة "حرييت" عن أجهزة الاستخبارات ومكافحة "الإرهاب" في إسطنبول أن المهاجم أوزبكي يبلغ من العمر 34 عاما وينتمي لخلية لتنظيم الدولة بآسيا الوسطى.      وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن خمسة أشخاص اعتقلوا في العملية بينهم الجاني ورجل من أصل قرغيزي وثلاث نساء. وأضافت أن مداهمات أخرى نفذت بالتزامن مستهدفة خلايا أخرى على صلة بالمجموعة.

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