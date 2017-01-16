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ثقافة ومجتمع

إصابة 6 سياح في حادث سقوط منطاد هوائي في الشارقة

أريبيان بزنس
الاثنين، 16 يناير 2017
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إصابة 6 سياح في حادث سقوط منطاد هوائي في الشارقة

تحقق شرطة الشارقة في حادث تحطم منطاد هوائي سقط صباح السبت وأسفر عن إصابة ستة أشخاص كانوا على متنه بإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة.

 

وكان بلاغ قد ورد الى غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة في تمام الساعة التاسعة من صباح السبت يفيد بوقوع حادث سقوط منطاد بمنطقة صحراوية قريبة من منطقة المدام مع وجود مصابين ، حيث انتقلت إلى الموقع دوريات الأنجاد والإسعاف. وتبين أن المصابين هم مجموعة من السياح الأجانب كانوا يستقلون المنطاد بغرض التنزه بالمنطقة المشار إليها.

 

ووفق صحيفة البيان، تم على الفور نقل عدد منهم لتلقي العلاج بمستشفى القاسمي بالشارقة بواسطة دوريات الإسعاف الوطني بينما تم استقدام طائرة من جناح الجو لنقل قائد المنطاد على وجه السرعة إلى المستشفى حيث كانت إصابته بليغة.

 

 

وصرح العقيد أحمد بن درويش مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى أن السياح الستة هم من جنسيات اوروبية واسيوية ، مشيرا إلى أن المنطاد قد سقط بصورة مفاجئة ، حيث تجري التحقيقات لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، وقال انه من السابق لأوانه معرفة نتائج التحقيقات إلا ان سرعة الرياح أو حدوث عطل في المنطاد وأسباب أخرى ربما تكون من بين الأسباب التي أدت لوقوع الحادث.

 

 

وأثنى العقيد بن درويش على الجهود المبذولة من أفراد الشرطة في سرعة التعامل والإستجابة للحادث كما ثمن جهود الاسعاف الوطني وجناح الجو الذي تولى مهمة نقل المصابين بإصابات بيلغة.

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