سفارة السعودية في مصر تنفي اي تورط لسعوديين في شراء أعضاء بشرية﻿

أصدرت السفارة السعودية في القاهرة أمس الأحد بياناً حول ما تم تناقله في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام عن وجود مرضى سعوديين محتجزين في مصر بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية، ونفت في البيان ما يتم تناقله عن تورط لسعوديين في شراء أعضاء بشرية وفقا لصحيفة الرياض.

وقالت السفارة إنه لا يوجد أي مرضى سعوديين محتجزين على الإطلاق، "والحقيقة أن عدد المرضى السعوديين اثنان فقط، توفي أحدهما بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لإجراء مثل تلك العمليات، والآخر لا يزال موجوداً في مصر ومطلق سراحه".

وأوضح بيان السفارة الصادر مساء الأحد عدداً من الحقائق والتفاصيل المهمة في هذا الشأن، من أبرزها: