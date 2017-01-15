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ثقافة ومجتمع

ثلاثة أسود تقتل طبيبا أردنيا ومساعده

أريبيان بزنس
الأحد، 15 يناير 2017
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ثلاثة أسود تقتل طبيبا أردنيا ومساعده

توفي طبيب بيطري ومساعده عقب تعرضهما لهجوم من ثلاثة أسود في مأوى الحيوانات المفترسة بمنطقة الكمالية في محافظة البلقاء بالأردن، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية الأحد.

وذكرت التقارير أن الأسود هاجمت الطبيب ومساعده أثناء تواجدهما قرب قفصه، ونهشت اجزاء من أجسادهما مما أصابهما بجراح خطيرة، قبل أن يتمكن المتواجدون من تخليصهما، لينقلا فيما بعد إلى المدينة الطبية قبل أن يفارقا الحياة.

 

ونقلا عن سكاي نيوز عربية، أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الطبيب يحمل الجنسية الأردنية فيما يحمل مساعده الجنسية الباكستانية، وقد فتحت السلطات المختصة تحقيقا بشأن الحادث للوقوف على ملابساته.

 

وأوضحت بعض المواقع الإلكترونية أن المتواجدين داخل المأوى تمكنوا من قتل الأسود.

 

 

 

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