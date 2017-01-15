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ثقافة ومجتمع

ترامب يعرض إنهاء بعض عقوبات روسيا مقابل خفض الأسلحة النووية

أريبيان بزنس
الأحد، 15 يناير 2017
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ترامب يعرض إنهاء بعض عقوبات روسيا مقابل خفض الأسلحة النووية

(رويترز) - ذكرت صحيفة تايمز أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قال إنه سيعرض إنهاء العقوبات المفروضة على روسيا مقابل اتفاق لخفض الأسلحة النووية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 


وقال ترامب في مقابلة مع الصحيفة إنه يريد خفض أكبر ترسانتين نوويتين في العالم - الولايات المتحدة وروسيا - بشكل كبير جدا.

 

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله "لديهم عقوبات مفروضة على روسيا - دعونا نرى ما إذا كنا نستطيع إبرام بعض الاتفاقات الجيدة مع روسيا. أحدها... أعتقد أن الأسلحة النووية يجب خفضها وخفضها بشكل كبير جدا.

وانتقد أيضا ترامب روسيا لتدخلها في الحرب الأهلية السورية ووصف ذلك التدخل بأنه "شيء سيء جدا" أدى إلى "وضع إنساني فظيع".

وقال ترامب إنه سيعين زوج ابنته جاريد كوشنر وسيطا للتوصل لاتفاق سلام في الشرق الأوسط وحث بريطانيا على استخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار في مجلس الأمن الدولي ينتقد إسرائيل وكرر انتقاده لتعامل الرئيس باراك أوباما مع الاتفاق النووي الإيراني.

وأشاد ترامب بالملكة إليزابيث وقال إنه يتطلع لإبرام اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة.

من جانب آخر، لفتت صحيفة تايمز أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قال إن حلف شمال الأطلسي عفا عليه الزمن لأنه لا يتصدى للهجمات الإرهابية لكن هذا الحلف العسكري لا يزال مهما بالنسبة له.

وقال ترامب في مقابلة مع الصحيفة "تعرضت لانتقاد شديد عندما قلت إن حلف شمال الأطلسي عفا عليه الزمن... عفا عليه الزمن لأنه لا يتصدى للإرهاب. تعرضت لانتقاد شديد على مدى يومين. وبعدها بدأوا يقولون إن ترامب على حق."

وأضاف أن أعضاء كثيرين في حلف الأطلسي لا يدفعون نصيبهم العادل لحماية الولايات المتحدة.

وقال ترامب "كثير من هذه الدول لا يدفع ما يفترض أن يدفع وهو أمر أعتقد أنه غير عادل بالمرة للولايات المتحدة... ومع ذلك فإن حلف الأطلسي مهم جدا بالنسبة لي

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ترامب يعرض إنهاء بعض عقوبات روسيا مقابل خفض الأسلحة النووية

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