هل فقست فعلا ملايين بيوض الجمبري وعمرها آلاف السنين في صحرء استراليا بسبب الفيضانات؟

زعمت تقارير تناولتها الصحافة الاسترالية أن بيوض عمرها آلاف السنين فقست في الصحراء وأثارت فضول القراء وتناولت ملايين بيوض الجمبري التي قيل إنها تعود لما قبل التاريخ وهي تفقس في صحرء استراليا بسبب الفيضانات، فما هي هذه المخلوقات؟ يشير اسمها الروبيان المدرع إلى كونها أقرب للقشريات غير القابلة للأكل منها إلى الروبيان أو الجمبري وهي تنتمي لمخلوق معروف في الجزيرة العربية وخاصة قطر والسعودية ويسمى دغلوب أو طعموس (شاهد الفيديو الذي نشر منذ سنوات عن هذا المخلوق؟)

https://www.youtube.com/watch?v=ojcba21Txds



ويتكيف جيدًا مع ظروف الصحراء ويظل بيضها كامنًا إلى أن يتعرض لمطر غزير ليفقس وينتشر بكثافة. فقد أعلنت مؤخرا دائرة الحياة البرية الأسترالية عن حدث وقع لأول مرة، والمتمثل بظهور آلاف مؤلفة لمخلوق الروبيان البحري “الجمبري” في إقليم أليس سبرينغز النائي شمال أستراليا، وذلك بعد تعرض المنطقة لموجة فيضانات شديدة حدثت خلال أعياد الميلاد الأخيرة.

ذكرت أن الجمبري ظل خامدًا في الإقليم الصحراوي منذ سنين طويلة، ليفقس بيضه أخيرًا بعد الفيضانات، ويتخذ من البرك والحفرات الطينية المؤقتة التي شكلتها الفيضانات بيئة له.

وشرحت في بيان أن الروبيان يتكيف جيدًا مع ظروف الصحراء، ويظل بيضها كامنًا إلى أن يتعرض لمطر غزير ليفقس وينتشر بكثافة.

والروبيان البالغة يبلغ حجمها 90 ملم وتتميز باللونين الزيتوني والبني، أما بيضها فشديد المقاومة لدرجات الحرارة العالية، وعند هطول الأمطار بغزارة يمكن أن يظهر بالملايين على سطح الصحراء الأسترالية، بعدما كان مدفونًا في باطنها لأعوام طويلة وهو يعود لسلالة يزيد عمرها عن 350 عاما!