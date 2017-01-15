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ثقافة ومجتمع

أمازون تثير جدلا جديدا في الهند مع صنادل اصبع تحمل صورة غاندي

أريبيان بزنس
الأحد، 15 يناير 2017
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أمازون تثير جدلا جديدا في الهند مع صنادل اصبع تحمل صورة غاندي

أثارت شركة "أمازون" جدلا جديدا في الهند مع عرضها صنادل اصبع تحمل صورة غاندي بعد أيام على اضطرارها لسحب مماسح أقدام بألوان العلم الهندي.

 

وكانت "أمازون" أعلنت الخميس أنها سحبت من البيع مماسح أقدام أثارت جدلا واعتبرتها نيودلهي مهينة مهددة بطرد موظفين أجانب للشركة الاميركية العملاقة في مجال التجارة الالكترونية.

 

ووفق موقع فرانس 24، طلبت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج الاربعاء من "أمازون" تقديم الاعتذار لهذه "الإهانة غير المقبولة".

 

وما كادت هذه العاصفة تهدأ، حتى نشر رواد انترنت صورا لصنادل اصبع تحمل صورة وجه غاندي تباع على موقع "امازون" في الولايات المتحدة.

 

وقال مايانك بارمار أحد هؤلاء "يجب منع امازون في الهند. لقد تجاوزت الحدود هذا أمر غير مقبول". وتباع هذه الصنادل بسعر 16,99 دولارا.

 

ولم ترد المجموعة على أسئلة وكالة فرانس برس لكن يبدو أنها سحبت بعد ساعات قليلة الصنادل هذه من موقعها الالكتروني.

 

وخاضت "امازون" في العام 2013 سوق التجارة الالكترونية في الهند التي تشهد منافسة محتدمة وقد حققت تقدما منتظما منذ ذلك الحين واعدة باستثمار خمسة مليارات دولار على ست سنوات.

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