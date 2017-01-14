الديوان الملكي: وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
"بيان من الديوان الملكي"، انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة عصر هذا اليوم السبت الموافق 16 / 4 / 1438هـ، في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.المزيد من أخبار السعودية
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