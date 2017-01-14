اعتقال مشتبه به في مقتل الطالب السعودي حسين النهدي في ويسكونسن

14 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به يوم الجمعة في مقتل طالب سعودي في جامعة بويسكونسن ذكرت تقارير إنه تعرض للضرب حتى الموت خارج مطعم بمدينة مينوموني في أكتوبر تشرين الأول.

وقال مسؤولون بالجامعة إن حسين سعيد النهدي (24 عاما) تعرض لهجوم في الساعات الأولى من صباح 30 أكتوبر تشرين الأول في أحد شوارع وسط المدينة قرب الحرم الجامعي لجامعة ويسكونسن ستاوت في غرب ولاية ويسكونسن وتوفي متأثرا بجراحه في اليوم التالي في المستشفى.

وكان النهدي وهو من بريدة في السعودية يدرس إدارة الأعمال. وقال بوب ماير مستشار جامعة ويسكونسن ستاوت إن النهدي بدأ الدراسة في الجامعة في مينوموني عام 2015.

ولم تصدر السلطات معلومات تذكر عن واقعة قتل النهدي. لكن وسائل إعلام محلية قالت نقلا عن شكوى جنائية إن الشرطة استجابت لشجار خارج أحد المطاعم في مينوموني ووجدت النهدي فاقدا للوعي وينزف من أنفه وفمه.

وأفادت تقارير بأن السبب الرسمي للوفاة كان نتيجة إصابة في الدماغ.

وقالت الشرطة ومسؤولون بالجامعة إن رجلا من مينيسوتا عمره 27 عاما ويدعى كولين إم. أوسبورن اعتقل يوم الخميس في منطقة سان بول واحتجز بتهمتي الاعتداء والقتل.

ولم تقدم الشرطة أي تفسير للدوافع المحتملة للقتل الذي أثار مخاوف في الحرم الجامعي من أن يكون الاعتداء ناجم عن جريمة كراهية.

لكن ماير مستشار الجامعة نشر بيانا على فيسبوك يوم الجمعة يقول نقلا عن الشكوى الجنائية إن المشتبه به قال للمحققين إن "المشادة الكلامية لم تكن نتيجة عرق أي شخص".

ونقلت وسائل إعلام محلية روايات الشهود في وثائق قضائية تقول إن الرجل تجادل مع النهدي خارج المطعم قبل أن يتعرض النهدي للضرب والسقوط على الأرض.

وقالت واحدة من المارة للمحققين إنها شاهدت النهدي في مرحلة ما وهو يرفع يديه وكأنه يريد أن يقول للمعتدي إنه يريد تجنب المواجهة.

ويلتحق بالحرم الجامعي نحو 9600 طالب بينهم نحو 140 طالبا من السعودية.