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ثقافة ومجتمع

الحكم بمراقبة 3 سنوات للمصورة المجرية التي ركلت لاجئاً سوريا

أريبيان بزنس
الجمعة، 13 يناير 2017
الحكم بمراقبة 3 سنوات للمصورة المجرية التي ركلت لاجئاً سوريا

قضت محكمة مجرية بخضوع المصورة بيترا لازلو، للمرقبة 3 سنوات، لأنها قامت بركل طفلة لاجئة وأسقطت لاجئاً سورياً وطفله على الأرض أثناء هروبهم من الشرطة على الحدود المجرية الصربية في الثامن من ايلول 2015.

 

وقررت المحكمة المحلية في قضاء "روكزي"  بإخضاع لازلو للمراقبة لمدة ثلاثة أعوام مع تأجيل تنفيذ العقوبة لأجل غير مسمى، وذلك بتهمة "المعاملة السيئة" والتسبب في إصابة شخص. وفيما دافعت المتهمة لازلو عن تصرفها، اعتبر القاضي أن الجريمة التي ارتكبتها الصحافية أحدثت سخطاً مجتمعياً وليس هناك أي دليل يدعم دفاعها عن نفسها بحسب ما نقلته الصحافة الأوروبية.

 

وكانت قناة تلفزيونية مجرية خاصة طردت في وقت سابق  إحدى مصوراتها بعدما ظهرت وهي تركل وتوقع أرضاً مهاجرين، بمن فيهم أطفال وذلك أثناء محاولتهم الفرار من طوق أمني في روزكي في جنوب المجر. وكانت لاولو وهي مراسلة تلفزيون "إن1 تي في"  ظهرت وهي تعرقل بقدمها رجلاً يحمل طفلاً ويركض به محاولاً الفرار من أيدي شرطي، فسقط الرجل والطفل أرضاً، في حين ظهرت في مشهد آخر وهي تركل طفلاً آخر كان يركض محاولاً الفرار من الطوق الأمني.

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