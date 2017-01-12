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ثقافة ومجتمع

وفاة الممثلة المصرية كريمة مختار عن 82 عاما

أريبيان بزنس
الخميس، 12 يناير 2017
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وفاة الممثلة المصرية كريمة مختار عن 82 عاما

رويترز-قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الممثلة المصرية كريمة مختار توفيت مساء اليوم الخميس عن 82 عاما بعد صراع مع المرض.

 

ونقلت الوكالة عن الفنان سامح الصريطي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية قوله إن جثمان الراحلة سيشيع من مسجد عمرو بن العاص بعد صلاة الجمعة.

 

ولدت كريمة مختار في 16 يناير كانون الثاني 1934 باسم عطيات محمد البدري وحصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية. واشتهرت الممثلة الراحلة بأداء دور الأم على مدى أكثر من نصف قرن.

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