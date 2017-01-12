الدورة الـ 21 لجائزة دبي للقرآن تحمل شعار "الخير"

قررت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أن تحمل جميع المحاضرات التي تقيمها على هامش فعاليات الدورة الـ 21 خلال شهر رمضان القادم عنوان "الخير"، وذلك تفاعلاً مع المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتخصيص عام 2017 عاما للخير.

ويتحدث المحاضرون عن أهمية هذه المبادرة ويقدمون شرحا لمفاهيمها وقيمها وأبواب الخير المتعددة التى يمكن للجميع المساهمة والمشاركة فيها.

وحسب وكالة انباء الإمارات، أكد سعادة المستشار إبراهيم محمد بوملحه، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة - خلال اجتماع اللجنة - أن هذه المبادرة تعكس عادات وقيم الخير المتأصلة لدى شعب الإمارات وقيادته الرشيدة التي دائماً ما تكون سباقة لعمل الخير ومد يد المساعدة لكل المحتاجين والتي انتشرت في مختلف بقاع العالم، مشيراً إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله "، هو من غرس بذور الخير والمحبة.

وأضاف بوملحه أن هذه المبادرة تعتبر إنطلاقة لكثير من الأفكار الابتكارية لمفهوم الخير في المجتمع وغرس هذا المفهوم في نفوس أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة وكذلك تفعيل جميع الأدوار في القطاعين الخاص والعام.

وقال إن الجائزة قررت أن تحمل جميع مطبوعاتها ومغلفاتها الرسمية شعار "عام الخير" خاصة وأن الجائزة لديها ارتباط وثيق بمخاطبة أكثر من "120" دولة وجالية حول العالم وأن نشر هذا الشعار سيضفى طابعا خاصا على التناغم الخيري بين هذه المبادرة والجائزة باعتبارهما عملين خيريين إضافة إلى أن الجائزة تعتبر من أكثر الجوائز تميزا وانتشارا حول العالم ويشارك فيها سنويا ما لايقل عن "80" دولة وجالية مسلمة.