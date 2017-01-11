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ثقافة ومجتمع

هل يتحول أوباما من رئاسة دولة إلى رئاسة "قوائم الأغاني" في "سبوتيفاي" ؟

أريبيان بزنس
الأربعاء، 11 يناير 2017
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هل يتحول أوباما من رئاسة دولة إلى رئاسة "قوائم الأغاني" في "سبوتيفاي" ؟
أوباما _ الخطاب الأخير كرئيس أمريكا

نشرت مجموعة "سبوتيفاي" عرض عمل لتعيين رئيس يدير قوائم الأغاني، وهو منصب يليق تماما بباراك أوباما حسب مدير الخدمة الموسيقية دانييل إيلك، الذي غرد على تويتر متوجها إلى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "سمعت أنك مهتم بمنصب عند سبوتيفاي. هل رأيت ما نشر مؤخرا"، مع إضافة رابط إلى الإعلان.

 

وتضمن العرض أنه ينبغي على الرئيس المقبل لقوائم الأغاني أن يتمتع "بخبرة من ثماني سنوات على الأقل على رأس دولة من الدرجة الأولى".

 

وبغية ضمان ألا يترشح لهذا المنصب رئيس وزراء كندا السابق ستيفن هاربر أو المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أضافت "سبوتيفاي" شروطا لا تنطبق إلا على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، وفق موقع فرانس 24.

 

ويذكر أن باراك أوباما الرئيس 44 للولايات المتحدة قد ألقى الأربعاء خطاب الوداع قبل تسليم منصبه الأسبوع المقبل إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

 

ويجدر بالمرشح الأوفر حظا وفق الإعلان أن "يكون على علاقات جيدة مع عدة فنانين وموسيقيين. أتى كندريك لامار للغناء في عيد ميلادك؟، لا تتوانى عن إخبارنا بذلك"، في إشارة إلى العرض الذي قدمه مغني الراب في البيت الأبيض بمناسبة عيد أوباما الخامس والخمسين في آب/أغسطس الماضي.

 

كذلك، ينبغي على الرئيس المقبل للقوائم الموسيقية أن يتمتع "بروح العمل الجماعي وأخلاقيات عمل عالية وسلوك ودي وودود" وحائزا على "جائزة نوبل". وغالبا ما تباهى أوباما على سبيل المزاح بجودة قوائمه الموسيقية.

 

ونشر البيت الأبيض خلال الصيفين الماضيين، قائمة الأغاني الرسمية التي استمع إليها رئيس الولايات المتحدة خلال عطلته، فتحولت هذه المجموعة إلى أكثرها رواجا.
 

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