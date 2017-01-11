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ثقافة ومجتمع

بلدية دبي تفتتح حديقة ترفيهية لذوي متلازمة دوان

أريبيان بزنس
الأربعاء، 11 يناير 2017
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بلدية دبي تفتتح حديقة ترفيهية لذوي متلازمة دوان

افتتح سعادة المهندس حسين لوتاه، مدير عام بلدية دبي اليوم الحديقة الترفيهية التي أقامتها البلدية في جمعية الإمارات لمتلازمة داون بمنطقة القصيص وذلك في إطار مبادراتها المجتمعية دعما لمختلف شرائح المجتمع.

وقال سعادته خلال حفل الإفتتاح إن مبادرة البلدية بالتعاون مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة باعتبار 2017 عاما للخير ليكون تركيز العمل خلال العام الجديد على ثلاثة محاور رئيسة الأول هو ترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص لتؤدي دورها في خدمة الوطن والمساهمة في مسيرته التنموية والثاني ترسيخ روح التطوع وبرامجه التخصصية في فئات المجتمع كافة لتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للمجتمع والاستفادة من كفاءاتها في المجالات كافة والثالث ترسيخ خدمة الوطن في الأجيال الجديدة كأحد أهم سمات الشخصية الإماراتية لتكون خدمة الوطن رديفاً دائماً لحب الوطن الذي ترسخ عبر عقود في قلوب أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

 

ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أضاف سعادته إن البلدية تعمل في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بضرورة إرساء مفهوم العطاء كتوجه مجتمعي عام تنخرط فيه فئات المجتمع كافة.

 

وأعرب سعادة عيد محمد ثاني حارب رئيس مجلس ادارة جمعية الامارات لمتلازمة داون عن تقديره الكبير لمبادرة بلدية دبي ومواكبتها إطلاق صاحب السمو رئيس الدولة عام الخير.. وتمنى أن تحقق المبادرة الاستفادة الأفضل لأبنائنا من ذوي متلازمة داون في التأهيل للمستقبل.

 

تشمل الحديقة الترفيهية 5 ألعاب روعي فيها معايير السلامة والأمن مع تغطية شاملة لها وخدمات متميزة لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة و ارتفاع الرطوبة.

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