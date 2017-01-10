الفيضانات تسقط الشجرة النفق الشهيرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(رويترز) - تسببت الفيضانات التي أعقبت سلسلة من العواصف القوية في وسط وشمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية بسقوط شجرة سكويا عملاقة حفر في جذعها الضخم نفق يكفي لمرور السيارات.

وأعلنت جمعية خيرية تعنى بمتنزه "كالافيراس بيج تريز" الوطني في مقاطعة كالافيراس إن شجرة بيونير كابين التاريخية -التي تحمل اسم النفق الذي حفر في جذعها في ثمانينات القرن التاسع عشر قد سقطت.

وكانت الأراضي حول الشجرة مغمورة بالمياه جراء الأمطار الكثيفة كما يتوقع خبراء الطقس أن تغمر كميات كبيرة من الأمطار أجزاء من كاليفورنيا وجبال سيرا نيفادا اليوم الثلاثاء.

وقالت جمعية "كالافيراس بيج تريز" على صفحتها على فيسبوك "وقعت شجرة بيونير كابين. هذه الشجرة النفق الرمزية والتي ستظل حية قد سحرت الكثير من الزوار."

وأضافت "غير أن العاصفة كانت أكثر مما تستطيع احتماله."

وكان جذع الشجرة يبلغ طوله 2.4 كيلومترا وترجع تواريخ بعض الكتابات على جدران النفق داخل جذعها إلى القرن التاسع عشر. وفي السنوات الأخيرة تقول مصلحة الغابات الأمريكية إنه كان يسمح فقط للمتسلقين بالمرور في النفق.

ولم يتسن التأكد من عمر الشجرة على وجه الدقة يوم الاثنين. ويمكن لأشجار السكويا العملاقة أن تعيش أكثر من ثلاثة آلاف عام وهي معروفة بأنها اكبر الأشجار حجما في العالم وفقا لمصلحة المتنزهات الوطنية الأمريكية.

وذكرت صحيفة "سان فرنسيسكو كرونيكل" أن شجرة السكويا سقطت جراء مياه الفيضانات وشبكة جذورها التي تمتد على السطح وعلى عمق حوالي0.6 و1.2 مترا فقط في الأرض.