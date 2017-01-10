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ثقافة ومجتمع

فيديو: القبض على فتيين سعوديين سرقا حقيبة امرأة

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 10 يناير 2017
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فيديو: القبض على فتيين سعوديين سرقا حقيبة امرأة

أطاحت السلطات السعودية في المنطقة الشرقية بمواطنين بعدما رصدتهما كاميرات مراقبة خلال قيامهما بسرقة حقيبة سيدة تسير بإحدى شوارع مدينة الخبر ولاذا بالفرار مما تسبب في سقوط السيدة على الأرض.

 

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن العقيد زياد الرقيطي المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية إنه بالإشارة لما تم تداوله مؤخراً بمواقع التواصل الاجتماعي عن مقطع فيديو يظهر فيه شخص يستقل مركبة صغيرة وهو يقوم بنشل حقيبة يدوية لسيدة أثناء سيرها بأحد شوارع الخبر مما تسبب في سقوطها على الأرض، فقد تم ومن خلال إجراءات بحثية موسعة في الحادثة تحديد هوية الجاني ومرافقه والقبض عليهما حيث تبين أنهما مواطنين في السابعة عشر من العمر وجرى إحالتهما لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم حيالهم.

 

لمشاهدة مقطع الفيديو الذي يظهر عملية السرقة يرجى الضغط هنا

 

 

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