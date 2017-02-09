دعاء في الجوال يتسبب بمنع مسلمة من دخول الولايات المتحدة

اشارت شبكة سي بي سي الكندية إلى أن وجود أدعية على هاتف جوال لسيدة منهها من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيما سمح لباقي أفراد عائلتها بالدخول وطلب منها العودة إلى كندا حيث تقيم.
وقالت فدوى علاوي وهي كندية مولودة في المغرب إنها أجبرت على الحدود الأمريكية على العودة إلى كندا بعد توجيه موظفي الجمارك الأمريكيين أسئلة لها عن دينها ورأيها بالرئيس ترامب، وبعد أن أخذوا بصماتها وهاتفها الجوال عادوا بعد انتظارها 4 ساعات ليقولوا لها إن بإمكان عائلتها الدخول إلى الولايات المتحدة لكن لا يمكنها هي ذلك وأجبرت على العودة إلى كندا حيث تعيش منذ 20 سنة.
وقالت فدوى أنها ارتبكت أمام ابنها الذي يعالج من السرطان بعلاج كيميائية وكانت تقصد الترويح عنه بالسفر إلى مدينة فيرمونت الأمريكية ولم تستطع أن تشرح له ما يجري وسبب عودتها يوم السبت الماضي.
وروت علاوي استجواب مسؤول الحدود لها بقولها إنه "استفسر عن ديني وإن كنت إمارس شعائر الدين واسم المسجد الذي أتردد عليه واسم الإمام فيه ومكان صلاة النساء فيه، وما هي آخر خطبة للإمام ووتيرة ذهابي للمسجد."
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