Arabian business
ثقافة ومجتمع

دعاء في الجوال يتسبب بمنع مسلمة من دخول الولايات المتحدة

أريبيان بزنس
الخميس، 9 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
دعاء في الجوال يتسبب بمنع مسلمة من دخول الولايات المتحدة

اشارت شبكة سي بي سي الكندية إلى أن وجود أدعية على هاتف جوال لسيدة منهها من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيما سمح لباقي أفراد عائلتها بالدخول وطلب منها العودة إلى كندا حيث تقيم.

وقالت فدوى علاوي وهي كندية مولودة في المغرب إنها أجبرت على الحدود الأمريكية على العودة إلى كندا بعد توجيه موظفي الجمارك الأمريكيين أسئلة لها عن دينها ورأيها بالرئيس ترامب، وبعد أن أخذوا بصماتها وهاتفها الجوال عادوا بعد انتظارها 4 ساعات ليقولوا لها إن بإمكان عائلتها الدخول إلى الولايات المتحدة لكن لا يمكنها هي ذلك وأجبرت على العودة إلى كندا حيث تعيش منذ 20 سنة.

وقالت فدوى أنها ارتبكت أمام ابنها الذي يعالج من السرطان بعلاج كيميائية وكانت تقصد الترويح عنه بالسفر إلى مدينة فيرمونت الأمريكية ولم تستطع أن تشرح له ما يجري وسبب عودتها يوم السبت الماضي.



 

 
 وروت علاوي استجواب مسؤول الحدود لها بقولها إنه "استفسر عن ديني  وإن كنت إمارس شعائر الدين واسم المسجد الذي أتردد عليه واسم الإمام فيه ومكان صلاة النساء فيه، وما هي آخر خطبة للإمام ووتيرة ذهابي للمسجد."

 

 

 



المزيد من أخبار الولايات الأميريكية

المزيد عن هذا الخبر

بالصور : المطارات الأمريكية تفتح أبوابها مجدداً للمحظورين بعد تعليق القضاء قرار ترامب

شركات الطيران الأمريكية تشتكي “طيران القطرية والإمارت والاتحاد” للرئيس ترامب

الكويت تنفي فرض حظر على السفر أشاد به ترامب

محكمة أمريكية ترفض طلب إعادة العمل بالحظر الذي فرضه ترامب على المهاجرين

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

أبرز محاولات الانتحار بالحرم المكي وجنسيات أصحابها

بدء محاكمة خليجي اشترى بـ31 مليون درهم لوحة سيارة "1 أبو ظبي" بشيك بدون رصيد

مصممة الأزياء الهندية ريتو كومار تعرض مجموعة ملابس الزفاف في معرض العروس دبي 2017

مجانا، 375 ألف صورة بدقة عالية من متحف أمريكي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

توقيف لبناني وفلسطيني يشتبه بإعدادهما عملية انتحارية في وسط بيروت

دول أوروبية تتفق على توثيق التعاون في حماية الحدود لردع المهاجرين

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »