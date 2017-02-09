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ثقافة ومجتمع

بدء محاكمة خليجي اشترى لوحة سيارة رقم 1 أبو ظبي بشيك بدون رصيد

أريبيان بزنس
الخميس، 9 فبراير 2017
بدء محاكمة خليجي اشترى لوحة سيارة رقم 1 أبو ظبي بشيك بدون رصيد

بدأت في أبو ظبي محكمة خليجي سدد دفعات بشيك بدون رصيد حين اشترى رقم اللوحة (1- أبو ظبي) وكان أعلى سعر في المزاد العلني الذي نظمته «الإمارات للمزادات» لمصلحة شرطة أبوظبي في شهر نوفمبر الماضي.  ويحاكم الرجل الخليجي بتهمتي النصب والاحتيال، وتحرير شيك بدون رصيد. وذلك بأن شارك في مزاد لبيع لوحات أرقام السيارات الفئة خمسين أبوظبي، وعندما رسا مزاد لوحة الرقم "1" لصالحه قام بسوء نية بتحرير شيك بقيمة 31 مليون درهم دون أن يكون لديه رصيد مقابل له بحسب ما نقلته صحيفة جلف نيوز.

 

 واقر المتهم بإصدار الشيك بدون رصيد وأنه كان مدركا لدى دخوله في المزاد وتحرير الشيك  أنه عازج عن سداد قيمة اللوحة زاعما أنه كان ينوي بيع اللوحة بمبلغ أكبر ثم سداد قيمة الشيك مع الاحتفاظ بالربح المتوقع.

وكانت نيابة أموال أبوظبي قد حذرت من اتباع هذه الممارسات التي يجرمها القانون، لافتة إلى أن عقود "الإمارات للمزادات"  تفرض عدم انتقال ملكية الموجودات التي يقوم بعمل مزاد عليها إلا عقب سداد قيمتها بالتمام،  ولذلك لايحق للشخص الذي يرسو عليه المزاد أن يبيعه إلا بعد سداد كامل قيمته، ويعد أي تصرف قبل السداد باطل وغير قانوني.

 

 

 

 

 

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