أبرز محاولات الانتحار بالحرم المكي وجنسيات أصحابها

أعادت محاولة الانتحار التي شهدها الحرم المكي أخيراً عندما حاول شخص إحراق نفسه بالقرب من الكعبة، للأذهان حوادث سابقة مشابهة لأشخاص أقدموا على الانتحار داخل الحرم، وآخرين حاولوا الانتحار قبل أن يتم إنقاذهم.

وتعددت الأسباب التي دفعت هؤلاء الأشخاص للتفكير في الانتحار، ففي الحادثة الأخيرة ، قال الرجل إنه حاول حرق نفسه في صحن المطاف بجوار الكعبة المشرفة؛ لوجود مشاكل مع عمه حول الميراث الذي يقدر بملايين الريالات، وأنه حاول بفعلته تلك لفت الأنظار إليه لحل قضيته.

كما أن هناك أسباباً أخرى منها الخلافات العائلية، والأمراض النفسية والاختلال العقلي. وحسب صحيفة البيان، فيما يلي أبرز حالات الانتحار التي شهدتها منطقة الحرم المكي على مدار العشر سنوات الماضية وفقا لصحيفة "مكة":

سبتمبر 2008

أقدمت وافدة باكستانية في الثانية والعشرين من عمرها آخر أيام رمضان بالانتحار على مقربة من الحرم المكي.

سبتمبر 2008

أقدم باكستاني مقيم في الرياض على الانتحار في صحن الحرم، فور انتهاء إمام وخطيب الحرم من أداء صلاة التراويح، وذلك بإلقاء نفسه من الدور الأول ليستقر في صحن المطاف.

فبراير 2010

أحبطت شرطة المنطقة المركزية محاولة انتحار مواطن عشريني، كان سيرمي نفسه من منطقة مرتفعة بعد أن طوق عنقه بحبل، الأمر الذي استدعى تدخل رجال الأمن، ليدخلوا بعد ذلك معه في مطاردات انتهت في الأسواق المحيطة بالحرم، قبل وصول سيارة إسعاف أقلت الشاب إلى أحد المستشفيات.

مارس 2010

أنقذ الدفاع المدني شخصا في العقد الثالث من العمر حاول قتل نفسه شنقا بحبل في الدور العاشر من برج زمزم، حيث تسلق الأفراد السقالات التي كان يقف عليها الشخص وتمكنوا من قطع الحبل وإنقاذه.

مارس 2010

أقدم أحد موظفي البريد السعودي بالعاصمة المقدسة على الانتحار شنقا بواسطة حبل ربطه بعنقه في إحدى دورات مياه الحرم من الناحية الجنوبية.

نوفمبر2011

إحباط محاولة انتحار حاج سوري في العقد الثاني من العمر بعد محاولته القفز من سطح المسعى المطل على الساحات الشرقية.

فبراير2015

وضعت معتمرة من الجنسية الصينية في عقدها الرابع حدا لحياتها، حين ألقت بنفسها من طبقة الطواف العلوية، وسقطت على رأسها

يونيو 2015

انتحر وافد آسيوي يبلغ من العمر 35 عاما بالقفز من أعلى الحاجز الزجاجي للشرفة الخاصة برواق في الدور الأول من الجهة الشمالية إلى صحن المطاف.

يوليو2016

انتحر شاب يمني بعد القفز من الطابق الثاني للمسعى، حيث فاجأ المعتمرين داخل الحرم بالجري، ثم القفز من على شرفة المسعى في الطابق الثاني فوق صخرة الصفا وارتطامه فيها.

فبراير2017

إحباط محاولة انتحار سعودي على أستار الكعبة المشرفة بسكب بنزين على جسده.