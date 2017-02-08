مصممة الأزياء الهندية ريتو كومار تعرض مجموعة ملابس الزفاف في معرض العروس دبي 2017

ستعرض المصممة الهندية الشهيرة ريتو كومار تشكيلتها الحديثة لفساتين الزفاف في عرض أزياء حصري خلال مشاركتها الأولى بمعرض العروس دبي 2017 يوم 16 فبراير/شباط القادم.

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إن معرض العروس دبي هو حدث الزفاف ونمط الحياة الأبرز في منطقة الشرق الأوسط.

وتشكيلة زفاف ريتو كومار الرائعة لهذا الموسم مستوحاة من تطريز الزردوري التقليدي والكانجيفارام المدمجة مع التصاميم والزخارف المعاصرة في مجموعة من الساريهات، والبدلات والليهنج. الليهنج تم تصميمها للعرائس المعاصرات، هي مزيج مثالي من الطراز الحديث مع اللمسات التقليدية مع الأخذ في الاعتبار راحة وتنوع من يرتديها. الساريهات والبدلات مذهلة أيضاً، وتتوفر باختيارات متعددة من الأقمشة مثل الشباك والشيفون، والدانتيل والجورجيت. استخدام الدانتيل وأعمال جوتا باتي للأطراف و كذلك الدوبتاي مع لمسة من تطريزات الكارجاري التقليدية عزز أناقة التشكيلة.

بالإضافة إلى ملابس الزفاف التقليدية، سيتضمن العرض مجموعة مختارة من ملابس المناسبات من العلامة التجارية ليبل ريتو كومار التي تتمحور حول السحر التقليدي مع روح حداثة. تشمل تشكيلة هذا الموسم هي خيارات رائعة من الملابس الأنيقة الخالدة التي تمزج المرح مع التطور. تشكيلة ريتو كومار الجديدة للمناسبات تجمع الصور الظلية الواضحة، مع المطبوعات الزاهية والزينة لجعل كل امرأة تبدو رائعة مهما كانت المناسبة. وتضم مجموعة متنوعة من الأساليب لفساتين السهرة الرسمية، التي تتراوح بين الفساتين الطويلة والتنانير القصيرة، والبلوزات القصيرة المنمقة المقدمة في ظلال من اللون البيجي الذي يعكس دفئ الشتاء، واللون الوردية الدافئ والأسود الكلاسيكي.

ريتو كومار واحدة من أبرز مصممى الأزياء في الهند وقد عرفت بتصميم أزياء بعض من أجمل النساء بما في ذلك أكبر نجمات بوليوود، أهم المشاهير و بعض من أكثر شخصيات العائلات المالكة عصرية و أناقة لأكثر من خمسة عقود.وهي أول من أحيت الحرف اليدوية الهندية القديمة لتقدمها في أسلوب عصري. فهمها الفريد واستخدامها المبتكر للتصاميم التقليدية أدى إلى خلق كلاسيكية جديدة.

وبحسب البيان، فإن ريتو كومار هي واحدة من أبرز مصممي الأزياء في الهند وهي أول من أحيت الحرف اليدوية الهندية القديمة لتقدمها في أسلوب عصري. فهمها الفريد واستخدامها المبتكر للتصاميم التقليدية أدى إلى خلق كلاسيكية جديدة. وقد عرفت ريتو كومار بتصميم أزياء بعض من أجمل النساء بما في ذلك أكبر نجمات بوليوود، أهم المشاهير و بعض من أكثر شخصيات العائلات المالكة عصرية وأناقة مثل الأميرة الراحلة ديانا.

وحصلت ريتو كومار على جائزة بادما شري لعام 2013، وهي رابع أعلى جائزة مدنية في الهند من أجل خدمتها الاستثنائية والمتميزة في مجال الموضة، النسيج والحرف اليدوية. يقدم بيت تصميم الأزياء ريتو كومار ثلاث علامات تجارية هي ري، أزياء و ملابس عرائس فاخرة، ريتو كومار، أزياء تقليدية تقدم تشكيلات شبه رسمية أصيلة، و ليبل من ريتو كومار تشكيلة الأزياء العالمية معاصرة.