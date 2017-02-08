الكوميديا الحلال في الشارقة

تشهد إمارة الشارقة عروضا كوميدية ارتجالية تحت عنوان "كوميديا على الواقف" تتضمن عروضاً حصرية على مسرح المجاز الجمعة المقبلة وتضم العروض ما أطلق عليه الكوميديا الحلال، ويقول الكوميديان علي السيد الذي أسس مدرسة "دوبوميدي" لتعليم فن الكوميديا التي وضعت قاعدة (ستاند آب والارتجال) هو من مطلقي شعار "الكوميديا الحلال" لمراعاة العقائد الدينية في المجتمع العربي دون التطرق لمواضيع قد تزعج الجمهور المتحفظ في الشرق الأوسط.

وأكد عدد من الفنانين المشاركين في الليلة الكوميدية المقرر عرضها على مسرح المجاز يوم الجمعة المقبل دور إمارة الشارقة في دعم الحراك المسرحي والفني والثقافي، ونقل الإبداع العالمي الذي انعكس على تعزيز مكانة الفن المسرحي ونشر الوعي بأهميته ودوره في نقل رسالته ونشر أهدافه، بحسب بيان أصدره مركز الشارقة الإعلامي.

وأثنى فنانون على أهمية مسرح المجاز في دعم الإبداعات الفنية ونقل الثقافات العالمية، معربين عن تقديرهم لمركز الشارقة الإعلامي في تنظيم الليلة الكوميدية الارتجالية للمرة الأولى في الإمارة التي تحمل عنوان "كوميديا على الواقف" لتعريف الجمهور عن قرب بفن "الستاند أب" .

هذا ويكمل مسرح المجاز في إمارة الشارقة ، استعدادته لليلة الكوميدية المقررة يوم الجمعة المقبل في 17 فبراير تحت عنوان "كوميديا على الواقف" التي يشارك بها نخبة من مشاهير الكوميديا العربية، وتتضمن عروضاً حصرية لمسرح المجاز، وتأتي ضمن برامج المسرح الثقافية والفنية التي تستهدف استقطاب مختلف أنواع الفنون الإبداعية .

ويشارك في العرض رائد الكوميديا الارتجالية في دولة الإمارات العربية المتحدة الفنان علي السيد، والملقب بـ"كوميديان العام" من قبل مجلة "إسكواير الشرق الأوسط 2016"، والفنان السعودي بدر صالح، الذي يزيد عدد متابعي برنامجه "إيش اللي" عبر موقع "يوتيوب" على 3 ملايين متابع، فضلا عن برنامجه "الليلة مع بدر صالح" على محطة "إم بي سي"،.

كما يشارك في الليلة الكوميدية على مسرح المجاز في الشارقة الكوميديان السعودي فهد البتيري، أحد نجوم الفيلم الإماراتي "من ألف إلى باء"، وإبراهيم الخير الله، الشهير بشخصية "التمساح"، والكويتي أحمد الشمري، المعروف على مستوى المسرح الكويتي وموقع "يوتيوب"، الذي يدير حاليا ناديا كوميديا في مدينة الكويت، إلى جانب الوجه الجديد لعام 2017، الفنان المصري محمد مرجان، نجم مسابقة "عرض بريك الكوميدي" من "كيت كات".

الشارقة سباقة

يجد الفنان السعودي فهد البتيري أن الشارقة سباقة في دعم الآداب والفنون معرباً عن فخره في الوقوف على مسرح المجاز لتقديم عرضه الفني ولقاء جمهوره.

والبتيري الذي حقق شهرته عبر اليوتيوب يجد أن سبب شهرته ملامسته لأذواق ورغبات الجمهور مشيراً إلى أن فيلم "من ألف إلى باء" يشكل خطوة أثرت مشواره المهني بخبرات تمثيلية وانتاجية .

ويصف الفنان علي السيد مسرح المجاز بأنه من أجمل مسارح الوطن العربي معرباً عن تقديره لجهود إمارة الشارقة في دعم ا لحركة المسرحية، والاهتمام بفن الكوميديا من خلال تنظيم ليلة "كوميديا على الواقف" مما يساهم في دعم المسرح الارتجالي.

‎و الكوميديان علي السيد صاحب تجربة إبداعية غنية، مثل العرب في عروض ومهرجانات في الولايات المتحدة الأمريكية ونقل ثقافة الشرق اليهم وله مشاركات بارزة على التلفاز والإذاعات ويحضر لجمهور مسرح المجاز في الشارقة ليلة كوميدية مليئة بالضحك والمرح.

ودعا الكوميديان الإماراتي علي السيد إلى الاستثمار في الكوميديا الذكية وإطلاق الإبداع العربي مشيراً إلى مبادرات إمارة الشارقة في دعم الثقافة المسرحية.

من جانب متصل أعرب الفنان الكويتي أحمد الشمري عن بالغ تقديره لجهود إمارة الشارقة في دعم الفنون المسرحية لافتاً إلى الفعاليات المختلفة التي تحتضنها الإمارة لنشر ثقافة المسرح ودعم الإبداعات المختلفة وإتاحة تبادل التجارب والآراء والثقافات.

ويشير الفنان الشمري إلى أنه يشارك لأول مرة في عرضه الكوميدي في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي اعتبرها فرصة للقاء جمهوره في الشارقة مشيراً إلى أنه يحضر مواضيع حصرية يقدمها على مسرح المجاز في الشارقة وعروض متميزة نالت على اعجاب الجمهور.

ويثني الفنان محمد مرجان على دور مسرح المجاز في إبراز المواهب والإبداعات المختلفة مشيراً إلى أن تنظيم الأمسية الكوميدية بمشاركة نخبة من الفنانين العرب يعكس دعم المسرح وإمارة الشارقة للفنون بصفه عامة وللفنانين الشباب بصفه خاصه وإتاحة الفرص لهم لتقديم فنونهم على مسرح الشارقة المميز.

وقال مرجان إن هذا الدعم لم يحظي به خلال رحلته الفنية التي لم تتعدى السبع سنوات، معرباً عن سعادته في تقديم عرضه الفني على مسرح المجاز.

أشاد الفنان أحمد الشمري بدعم القنوات الجديده بما فيها اليوتيوب ووسائل الإعلام الحديث التي تشكل منبراً لكل من لديه موهبه وواجه صعوبات اختراق عالم الفن كونها تتيح ابراز ابداعاتهم وتعريف الجمهور بها دون تكلفة .

ويؤكد الشمري أن سر المسرحي الناجح هو الاستمرارية في تقديم ما يحبه مشيراً إلا أن أبرز التحديات التي يواجهها المسرح العربي هو تقبل الجمهور للتغيير عما هو معتاد عليه وتقبل العروض الحديثة.

بينما يوجز الفنان محمد مرجان أبرز التحديات بافتقار الساحة الفنية للكثير من الفنون المسرحيه، بما فيها المسرح الاستعراضي والتراجيدي، معرباً عن أمله في تنوع في الفنون المسرحيه وان لا تقتصر على الكوميديا.

وتطرق الكوميديان مرجان إلى دور قنوات اليوتيوب وغيرها من مواقع الإعلام الاجتماعي في إتاحة الفرصه لكثير من المواهب لإظهار مواهبهم بغض النظر عن تنوعها سواء كوميدي أو سياسي أو اجتماعي أو طبي.

وفي الوقت الذي تبدو فيه بعض العيوب لقنوات الإعلام الاجتماعي في ظهور العديد من القنوات التي تفتقر للمضمون و الموهبه إلا أن مرجان يجد أن مثل هذه القنوات عمرها قصير، وجمهور هذه القنوات لديه الوعي والقدرة على التقييم مما يحتم استمرارية الفنان أو توقفه.

يجد الفنان فهد البتيري أن الفروقات الرئيسة بين السينما واليوتيوب هي القدرات الإنتاجية فالعمل السينمائي برأيه تسنده الخبرات والإمكانيات.





‎ويجد الكوميديان الإماراتي علي السيد أن الحياة بكل ما فيها من تناقضات وأخطاء مصدر الهامه كفنان مؤكداً أن سر الكوميدي الناجح هو احترام الجمهور واسعاد الناس سبب استمراريته في مسيرته الكوميدية.

ويرى الكوميديان السيد أن شعبية الكوميديا الارتجالية في العالم العربي ستتخطى ما تقدمه القنوات التلفزيوينة من البرامج كونها صوت الأجيال القادمة.

من جانبه يجد الفنان أحمد الشمري الشهير بفن "الستاند أب" مكانه المفضل في المسرح الذي يتيح تلقي ردود فعل الجماهير بشكل مباشر.

وعالم الستاند اب وفق رأي الشمري يساهم في تعزيز الاعتماد على النفس بشكل اساسي كون الكوميديان يقوم بكتابة والقاء مواضيعه بنفسه دون الحاجه الى من يسانده بالعرض ولا اخراج ولا ديكور .

ويرى فهد البتيري أن طريق الستاند أب كوميدي في الشرق الأوسط طويل لتطويره وتقبله من قبل الجمهور مشيراً إلى أن الكوميديا الارتجالية مختلفة عن هذا الفن فصياغة ما يقال على المسرح تتم قبل العرض بأيام وأحياناً أسابيع .

ويشير الفنان البتيري إلى أهمية الكوميديا للمجتمع العربي كونها متنفس وفرصة للتغلب على المصاعب والهموم.

ويجد الفنان محمد مرجان أن الكوميديا الارتجاليه موجوده في الوطن العربي منذ فترة كبيره ومن شواهدها كبار فناني الكوميديا مثل الفنان إسماعيل يس مروراً بالفنان سمير غانم والفنان عادل امام وغيرهم، فهم كثيرا ما كانوا يخرجون من إطار النص المسرحي ويرتجلون العديد من النكات الحيه مع جمهورهم.

ويضيف مرجان بالنسبه لفن" الاستاند أب" كوميدي فهو يعتبر جزء كبير من هذا الفن احيانا يلجأ الفنان للارتجال في عروضه ، وأحيانا يقدم عرضه كاملاً مرتجلاً وهو من أصعب أنواع الاستاند اب كوميدي كونه يتطلب ذكاء وسرعه بديهه.

يجد الفنان الشمري أن الكوميديا مهمة للمجتمعات على اختلاف أجناسها لكسر روتين الحياة والمساهمة في سد الهوة بين مختلف الثقافات والبلدان والحضارات، وايصال صورة وقضايا المجتمعات داعياً إلى زيادة المهرجانات الكوميديه و العروض بشكل متكرر .

من جانبه يؤكد الفنان البتيري أهمية الكوميديا في التقارب الثقافي فالفنان الكوميدي برأيه يمكنه أن يصبح سفيراً لثقافته التي يستقي منها محتواه ومادته معتبراً الضحك لغة عالمية.

ويعتبر ممد مرجان الكوميديا لغه يمكن للجميع أن يفهمها فهي تعتمد على نقد ما هو ظاهر للجميع من ثقافات وعادات وتقاليد، وأصبحت لغه مفهومه للجميع

و الكوميديا محمد مرجان يجد أن أضحاك الآخرين هو انجاز وعمل انساني في تغيير حالة الجمهور من ا لحزن أو الاكتئاب هو مفيد لي قبل أن يكون مفيد لهذا الشخص ف انا اشعر اني اقوم بعمل إنساني عظيم.

ويجد مرجان أن الحياه بتفاصيلها غنية مصدر الهام الكوميدي والتأثر بالآخرين والتأثير بهم تصقل مواهبه مشيراً إلى أن العمل والأسرة وحياته نفسها بعيوبها ماده غنيه للسخرية.



