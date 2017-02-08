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ثقافة ومجتمع

مجانا، 375 ألف صورة بدقة عالية من متحف أمريكي

أريبيان بزنس
الأربعاء، 8 فبراير 2017
مجانا، 375 ألف صورة بدقة عالية من متحف أمريكي

أصبحت قرابة 375 ألف صورة بدقة عالية مجانية ومتاحة أمام الجميع من متحف المتروبوليتان للفنون  أكبر متاحف في الولايات المتحدة الأمريكية بحسب صحيفة نيويورك تايمز.. وأعلنت المتحف اليوم أنه قام بتغيير سياسته للسماح بتقديم صور الأعمال الفنية مجانا دون قيود، أي بترخيص المشاع الحر صفر- CC0. وتلفت النظر في المجموعة أعمال فنية عربية زينت بعضها بالخط العربي ( الصورة)

وقال مدير المتحف في مؤتمر صحفي إن هذه الصور تمثل أهم الأعمال الفنية في المتحف، ويجري العمل على إضافة قرابة 65 ألف صورة للنسق الرقمي لكنها غير متاحة للجمهور حاليا، وهي جزء من قرابة مليون ونصف من الأعمال الفنية.

ورغم أن متاحف كثيرة أصبحت تقدم هذه الخيارات مثل المتحف الوطني وغيره إلا أن هذه هي أكبر وأهم مجموعة صور للأعمال الفنية في العالم. 

 

يذكر أن متحف مت أو المتروبوليتان هو أكبر متاحف الولايات المتحدة الأمريكية ويقع في مدينة نيويورك، وتبلغ مساحته أكثر من مليوني قدم مربع، وهو من المتاحف الكبيرة على مستوى العالم، يضم ما يقرب من ثلاثة ملايين قطعة من الفن الحديث والقديم من مختلف أنحاء العالم، كما يضم قطعاً من الآلات الموسيقية والعسكرية المتنوعة، والتي تعود إلى فترات زمنية مختلفة.

 

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