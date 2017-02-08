رافعة لإنقاذ مريض وزنه 300 كغ في الشارقة

أشارت صحيفة البيان إلى قيام فرق الدفاع المدني في الشارقة بإنقاذ مريض عربي يبلغ وزنه 300 كلغم، كان محصوراً في شقته، وتم إخراجه من شرفتها ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.





وقال العقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، إنه تم إنزال المريض بواسطة سلم الإنقاذ من شرفة شقته مساء السبت الماضي، ونقل بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.

وأشار إلى أنه فور تلقي غرفة العمليات بلاغاً تم تحريك فرقة مختصة من رجال الدفاع المدني، مزودة بأحدث الآليات والمعدات، منوهاً بأن عناصر الدفاع المدني يقدمون في كل يوم رسائل إنسانية نبيلة، تتمثل في حماية الأرواح والممتلكات، والمحافظة على استقرار الوطن وصون مكتسباته من شتى الأخطار والطوارئ، لجعله واحة من الأمن والأمان، حيث يقدمون صوراً راقية في التضحية والبذل والعطاء.