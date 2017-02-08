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ثقافة ومجتمع

جدّة تتحضّر لـ«كوميك كون»

أريبيان بزنس
الأربعاء، 8 فبراير 2017

تستعد مدينة جدة السعودية لمعرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميك كون»، المتخصص في مختلف فنون الأنيمايشن والشخصيات الكرتونية، الذي ترعاه «هيئة الترفيه» بين 16 و18 شباط (فبراير) الحالي.

ووفقاً لصحيفة «مكة»، كشفت مصادر أنّ المعرض المنتظر سيقام في ساحة الفعاليات على كورنيش أبحر، داخل خيمة تشيّدها شركة «تايم إنترتايمنت» المنفذة للفعالية التي حذّرت المشاركين من الجنسين من «استخدام أي رموز غير لائقة أو تؤثر على الأخلاق الإسلامية».


وستتضمن الفعاليات عرضاً أوّل لفيلم «بركة يقابل بركة» المرشّح لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، إضافة إلى حضور شخصيات أبطال «مارفيل» الخارقين، وإقامة ورش عمل لإنتاج وإخراج الأفلام ورسم الشخصيات الكرتونية، ومسابقة في الألعاب الإلكترونية، وأفلام التلفزيون، والخيال العلمي، والقصص المصوّرة.

 

وسيكون «كوميك كون جدة» اللقاء الأوّل للجمهور المحلي مع ثلاثة مشاهير شاركوا في صنع المسلسلات العالمية «لعبة العروش»، وBreaking Bad، و«هانيبال»، عبر جلسات حوار مفتوحة، تغطي مواضيع الكوميكس وألعاب الفيديو. ومن بين هؤلاء فنانون سعوديون من تلفاز 11، وممثلون عالميون من مسلسلات شهيرة، وفنانو الراب والبيت بوكس، فيما يقدّر إجمالي عدد الفنانين المشاركين بـ 150.

 

يذكر أن نسخة دبي من المعرض العام الماضي إستقطبت أكثر من 70 ألف زائر من مختلف دول العالم. علماً أنّ «كوميك كون» هو حدث سنوي تستضيفه مدينة نيويورك منذ عام 2006، وهو مخصّص للقصص والروايات المصوّرة، والإنميشن، والمانغا، وألعاب الفيديو، والأفلام، والتلفزيون.

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