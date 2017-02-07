أمن الحرم يُفشل محاولة شخص حرق الكعبة المشرفة

كشف المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يشارك في ضبط الجاني الذي حاول إحراق الكعبة، أن الجاني كان يطلق عبارات تكفيرية في أثناء قيامه بجريمته.
فقد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لأمن الحرمين الشريفين وهو يلقي القبض على شخص يعتقد أنه مختل عقليا حاول حرق الكعبة المشرفة عن طريق سكب بنزين وإشعال النار بها.
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وتعالت صراخ المعتمرات بالفيديو، وطالبن بإعدامه لإقدامه على ذلك الفعل المشين. فيما احتل هاشتاج "القبض على شخص حاول حرق الكعبة" التريند رقم واحد على مستوى المملكة العربية السعودية.
هذا وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، فقد قال المواطن غازي درويش: "في أثناء طوافي في الشوط الرابع عند الساعة 11:40، البارحة، لاحظت الشخص يقوم بتفريغ قارورة "بنزين" على ستار الكعبة بالقرب من الركن اليماني."
وتابع: "على الفور قمت بالإمساك به وإطلاق صيحات إلى من حولي؛ حيث قاموا على الفور بإحباط عمليته، وتدخلت على الفور الجهات الأمنية وقبضت عليه".
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