لأول مرة في الشرق الأوسط.. عرض جريس الموسيقي على مسرح مركز دبي العالمي

يستقبل مسرح مركز دبي التجاري العالمي، على مدار أسبوع كامل في الفترة من 7 – 13 إبريل/نيسان القادم، العرض المسرحي الموسيقي الكبير "جريس" الذي تقدمه شركة "كيرف ليسيستر" بالشراكة مع شركة "6 ديجريس للترفيه" وذلك لأول مرة في الشرق الأوسط في دبي.

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إنه جمهور دبي سوف يعيش مع المتعة والإثارة في هذا العرض الموسيقي المسرحي الرائع بعد تقديمه لعدد قياسي من العروض الناجحة في المملكة المتحدة. ويقوم بإخراج هذا الإنتاج الجديد من "جريس" نيكولاي فوستر، المدير الفني لشركة كيرف.

ويُعدّ "جريس" العرض المفضّل لشركة كيرف للإنتاج المسرحي، الذي تُقدّمه دائماً على مسارح برودواي، والحي الغربي، والشاشة الفضية، وهي إحدى شركات الإنتاج المسرحي الرائدة في المملكة المتحدة، ويضم العرض أغاني رائعة مثل: ليالي الصيف - Summer Nights، وصاعقة جريس -Grease Lightnin’، ومتفاني بشدة من أجلك - Hopelessly Devoted to You، وأنت الشخص الذي أريده - You’re the One That I Want.

وتدور أحداث عرض ’جريس‘ في حقبة الخمسينيات في مدينة شيكاغو، ويمثل العرض احتفالاً مثيراً بميلاد ثقافة المراهقة العصرية، ويحكي قصة الفتى المشاغب "داني"، والفتاة الرقيقة "ساندي"، الذين يلتقيان مصادفة بعد قضاء صيف رائع مليء بالرومانسية، وذلك بعد انتقال ساندي إلى مدرسة رايدل الثانوية لدراسة السنة النهائية، ولكن هل سيتمكنان من التغلب على آثار ومعاناة حياة المراهقين، ويجدان معاً الحب الحقيقي مرة أخرى؟!

وحول هذا العمل قال كل من كريس ستافورد الرئيس التنفيذي لشركة كيرف، ونيكولاي فوستر المدير الفني في بيان مشترك: "نحن نفتخر بتقديم أحدث إنتاج لمسرحية ’جريس‘ الموسيقية في دبي، حيث يقدم هذا العمل الموسيقي لـ ’جيم جاكوبز‘ و’وارين كيسي‘ لمحة آسرة لبلاد على حافة التغيير الاجتماعي، وهذا في إطار أحد أعظم مؤلفات موسيقى الروك أند رول. وقد حظي العرض بمشاهدة نحو 50 ألف شخص خلال تقديمه في ليسيستر، ونحن في غاية السعادة بتقديم عرضنا العصري في دبي وإمتاع جمهورها".

من جهته قال كريم يافوي، المدير العام لشركة 6IX دجريس للترفيه: "يُعدّ عرض ’جريس‘ واحداً من أفضل العروض الموسيقية حتى الآن، إذ يُقبل الناس على مشاهدته أكثر من مرة، ونحن مسرورون جداً للعمل مع شركة كيرف لاستضافة هذا العرض الموسيقي الشهير في مركز دبي التجاري العالمي، وتقديمه لأول مرة في المنطقة، خاصة في موقع متميز كمركز دبي التجاري العالمي المقام على أحدث طراز، والذي يتميز بمرونة قاعاته، وإمكانياته التي تجعله الموقع المثالي لتقديم مثل هذا العرض".

ويضم عرض ’جريس‘، الذي قام بتأليفه جيم جاكوبز ووارين كيسي، العديد من النجوم، ويأتي في مقدمتهم جاستن توماس، الذي يؤدي دور داني زوكو، وجيسيكا بول، التي تقوم بدور ساندي دُمبروسكي. ويفتح العرض أبوابه من يوم 7 إبريل/نيسان وحتى 13 إبريل/نيسان.