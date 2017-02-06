تنحي مخرج عن رئاسة جوائز «سيزار» السينمائية بسبب اعتداءه جنسيا على فتاة قاصر

أعلن منظمو احتفال توزيع جوائز «سيزار» السينمائية الفرنسية أخيراً أن دورة هذا العام - جوائز (سيزار) رقم 42، التى تعلن 24 فبراير- ستقام «من دون رئيس»، إثر تنحي المخرج البولندي ــ الفرنسي رومان بولانسكي (83 عاماً ).

جاء ذلك بسبب إعتراضات واسعة من قبل جمعيات نسوية أثارت قضية الاعتداء الجنسي على فتاة قاصر (سامنتا غايلي ــ 13 عاماً) التي اتهم فيها المخرج في كاليفورنيا في عام 1977.



وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال رئيس أكاديمية جوائز «سيزار»، آلان تيرزيان، إنّ مجلس الأكاديمية قرر «ألا يكون هناك رئيس. سنتحمل نتائج اللغط الذي شهدتموه».

ويعد لقب رئيس الاحتفال لقباً فخرياً، إذ أن الجوائز تمنح استناداً إلى خيارات أكثر من أربعة آلاف خبير في مجال السينما.

وتلاحق قضية اعتداء بولانسكي على فتاة قاصر قبل 40 عاما، وعندما برز اسمه قبل أيام ليرأس لجنة تحكيم مسابقة سيزار هدد الآلاف بالتظاهر ضده لمنعه من الصعود على المسرح.