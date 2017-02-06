مجانا، أكثر من 20 ألف كتاب إلكتروني للأطفال من تطبيق إيبيك

يقدم تطبيق الجوال إيبيك مجانا، أكثر من 20 ألف كتاب إلكتروني للأطفال لسن 12 عاما وأقل، بما فيها أكثر الكتب مبيعا والكتب الحائزة على جوائز.

يشابه إيبيك تطبيق نتفلكس اي تلفزيون الإنترنت لكنه يقدم الكتب الإلكترونية لوضعها بين يدي الأطفال الذين سيجدون ما يناسب أذوقهم للاختيار منها، أي أنه كما هو الحال مع نتفليكس فإن الشهر الاول مجاني وبعده يمكن تسديد 5 دولار شهريا.

يمكن تنزيل التطبيق لمختلف منصات الجوال: لأندرويد في Epic! | Google Play وأبل من اب ستور Epic! | iOS App ولمنصة كندل أمازون Epic! | Kindle