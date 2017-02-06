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ثقافة ومجتمع

مجانا، أكثر من 20 ألف كتاب إلكتروني للأطفال من تطبيق إيبيك

أريبيان بزنس
الاثنين، 6 فبراير 2017
مجانا، أكثر من 20 ألف كتاب إلكتروني للأطفال من تطبيق إيبيك

يقدم تطبيق الجوال إيبيك مجانا، أكثر من 20 ألف كتاب إلكتروني للأطفال لسن 12 عاما وأقل، بما فيها أكثر الكتب مبيعا والكتب الحائزة على جوائز.

يشابه إيبيك تطبيق نتفلكس اي تلفزيون الإنترنت لكنه يقدم الكتب الإلكترونية لوضعها بين يدي الأطفال الذين سيجدون ما يناسب أذوقهم للاختيار منها، أي أنه كما هو الحال مع نتفليكس فإن الشهر الاول مجاني وبعده يمكن تسديد 5 دولار شهريا.

 

يمكن تنزيل التطبيق لمختلف منصات الجوال: لأندرويد في  Epic! | Google Play  وأبل من اب ستور   Epic! | iOS App  ولمنصة كندل أمازون Epic! | Kindle 

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