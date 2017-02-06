وفاة عروس في شهر العسل بحادث دراجة ترفيهية في رأس الخيمة

انقلبت دراجة ترفيهية بعروس إماراتية عمرها 21 عاما، خلال قضائها شهر العسل مع زوجها في منطقة عوافي السياحية في رأس الخيمة، مما تسبب بإصاباة رأسها ووفاتها وإصابة زوجها بجراح طفيفة وذلك صباح السبت الماضي.

العقيد محمد عبيد الخاطري ، رئيس مركز شرطة الدقداقة الشامل بشرطة رأس الخيمة ، اشار إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة يفيد بتعرض إحدى الدراجات النارية المستأجرة من أحد المحال الموجودة بمنطقة عوافي في الإمارة لحادث تدهور. وتحركت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف الوطني لمكان البلاغ ، حيث تبين بأن الزوجة قد توفيت متأثرة بإصابة قوية في الرأس فيما أصيب زوجها الذي كان يرافقها بإصابات بسيطة ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بحسب صحيفة البيان.

وشدد رئيس مركز شرطة الدقداقة الشامل على ضرورة الأخذ بشروط السلامة والأمن أثناء قيادة الدراجات النارية الرباعية حتى وإن كانت تستخدم في المناطق الرملية ، بلبس خوذة الرأس والملابس الملائمة أثناء قيادتها ، حيث إن الخوذة الواقية تعد من أكثر الوسائل فعالية للحد من إصابات الرأس والوفيات الناجمة عن حوادث الدراجات الهوائية والنارية ، وضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة وعدم القيام بالحركات الاستعراضية أو القيادة بطيش وتهور في محاولة لقضاء أوقات ممتعة وأكثر إثارة ، مما يؤدي إلى التعرض لحوادث مرورية خطيرة وفادحة ، يرجع في غالبيته إلى عدم التزام كثير من قائدي الدراجات النارية بالأنظمة والقوانين المرورية ، إضافة إلى عدم الانتباه أثناء قيادة الدراجة النارية ، مما تسفر عنه عواقب وخيمة .