المستهلكون في الإمارات يتجملون بـ 2.1 مليار دولار

أنفق المستهلكون في الإمارات 2.1 مليار دولار على منتجات التجميل والرعاية الشخصية في 2016، وفقا لإحصائيات "يورو مونيتور انترناشيونال للأبحاث التحليلية"، التي رصدت نمو سوق التجميل بدول مجلس التعاون الخليجي، لتبلغ قيمة سوق التجزئة في هذا القطاع 9.3 مليار دولار في 2016، بنمو نسبته 10% مقارنة بعام 2015.

وتوقعت تحليلات «يورو مونيتور إنترناشيونال» ارتفاع إنفاق المستهلكين على التجميل في الإمارات إلى 2.7 مليار دولار بحلول 2020.

ووفق صحيفة الإتحاد، سينفق المستهلكون الإماراتيون أموالهم أكثر على العطور (642 مليون دولار)، ومستحضرات الألوان (400 مليون دولار) ومنتجات العناية بالبشرة والزينة الرجالية (300 مليون دولار)، ومنتجات العناية بالشعر (283 مليون دولار).

كما توقعت التحليلات نفسها، نموا قويا لإنفاق المستهلكين في دول «التعاون» على القطاع نفسه خلال السنوات الأربع المقبلة ليصل إلى 13.6 مليار دولار في 2020، ما يمثل تحديا لأي تصور لتراجع السوق.

وشملت إحصائيات «يورو مونيتور إنترناشيونال» منتجات الحمام والاستحمام، ومستحضرات تجميل الألوان، والعطور، والعناية بالشعر، والزينة الرجالية، والعناية بالبشرة، ومنتجات الوقاية من أشعة الشمس.

ومع هذا الحجم من الإنفاق، سيشهد مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض معرض عالم التجميل «بيوتي ورلد» الشرق الأوسط في الفترة من 14إلى 16 مايو 2017، أكبر معرض تجاري دولي لمنتجات التجميل والشعر والعطور، واللياقة البدنية في المنطقة.

ويتوقع أن يتجاوز عدد زوار المعرض 70 ألف شخص، نصفهم من محترفي وتجار صناعة التجميل من دول مجلس التعاون الخليجي، بخلاف الزوار من إيران، وأفريقيا، وأوروبا وحتى أستراليا وأميركا الشمالية والجنوبية، بحسب أحمد باولس، الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، الشركة المنظمة للمعرض.

وشارك في دورة العام السابق 1,522 عارضا من 60 دولة، وزارها 37,184 زائرا من 135 دولة، بزيادة نسبتها 25 % مقارنة بعام 2015.

وتتأكد النكهة الدولية القوية للمعرض بمشاركة 26 جناحا دوليا من الأرجنتين، البحرين، بلغاريا، البرازيل، الصين، مصر، فرنسا، ألمانيا، هونغ كونغ، الهند، إيطاليا، كوريا، المغرب، باكستان، إسبانيا، تايوان، تايلاند، تونس، تركيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية.