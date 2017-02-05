"دارة الدكتور سلطان القاسمي" تتألق بعروض مهرجان أضواء الشارقة 2017

تستضيف دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية للمرة الأولى عروض مهرجان أضواء الشارقة 2017 الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة على مدار 10 أيام متواصلة من 2 حتى 11 فبراير الجاري في مختلف مناطق ومدن الإمارة.

وتتزين المدن بعروض ضوئية مبهرة يوميا تبدأ من الساعة 6 وحتى 11 مساء ومن الساعة 6 مساء وحتى 12 منتصف الليل خلال عطلات نهاية الأسبوع والدعوة عامة للجمهور للاستمتاع بالعروض.

ويجسد عرض دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية تنوع وتمازج الحضارات من خلال تصميمات تستخدم تقنيات الصور المتحركة ثنائية وثلاثية الأبعاد تدمج بين التكنولوجيا والإبداع في التصميم الجرافيكي الذي قام بإخراجه مجموعة من الفنانين من إسبانيا وهم خافيير بينتو و ماتيو فيليكس وفيديريكو جونزاليس من "استديو تيغ ريلاب" المتخصص بهذا النوع من العروض÷ حسب وكالة أنباء الإمارات.

كما يقدم العرض تجربة تفاعلية ممتعة لجميع أفراد الجمهور بحيث يمكنهم من تصميم العروض الخاصة بهم واختيار التصميمات والموسيقى التي تلائم أذواقهم.

وتعتبر دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية التي تقع بالقرب من المدينة الجامعية في الشارقة من المعالم الفريدة من نوعها بما تحويه من معروضات ومقتنيات لصاحب السمو حاكم الشارقة والتي جمعها على مدار 25 عاما وتم حفظها وعرضها أمام الباحثين من خلال الدارة وتضم الدارة عدة أقسام أبرزها تاريخ الخليج العربي و الحياة في الخليج و مكتبة الدارة و قسم المسكوكات الخاصة بمنطقة الخليج وقسم المجموعة الشخصية لصاحب السمو حاكم الشارقة.

من جهة اخرى تتألق واحة النخيل بالقرب من مسجد النور على بحيرة خالد بتصاميم ضوئية تفاعلية ضمن عروض المهرجان حيث تكتسي الواحة بلوحات مضيئة تم تصميمها على يد فنانين متخصصين في فنون إضاءة المناظر الطبيعية والمناطق الحضرية بشكل يظهر جماليات العناصر المعمارية والبيئة الطبيعية للمكان.