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ثقافة ومجتمع

فيديو: مواطن سعودي يطعن آخر داخل محل تجاري

أريبيان بزنس
الأحد، 5 فبراير 2017
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فيديو: مواطن سعودي يطعن آخر داخل محل تجاري

تبحث الجهات الأمنية السعودية عن مواطن سدد طعنات عدة لمواطن آخر، الأربعاء الماضي، داخل أحد المحلات التجارية في حي الكعكية بمكة المكرمة.

 

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية، أمس السبت، عن مصادرها إن مقطع الفيديو المنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي الذي وقع يوم الأربعاء الماضي صحيح؛ حيث وثقته إحدى الكاميرات في محل تجاري بحي الكعكية وأظهر حدوث المضاربة بين شخصين.

 

وقال المصدر إن المقطع يظهر شخصاً يعتدي على آخر بآلةٍ حادة كانت بحوزته، وتطوّر ذلك إلى حدوث إصابات متفرقة ثم توقف الهجوم، وبدأ المصاب بالمشي بين أدراج المحل والدم ينزل من جسده جراء الاعتداء، وبعد ذلك فر هارباً، تاركاً الضحيةَ مضرجة بدمائها، وبعد ذلك تم نقل المجني عليه إلى مستشفى النور التخصصي ولا يزال يرقد في العناية المركزة وحالته حرجة.

 

لمشاهدة الفيديو الذي وثق الحادثة يرجى الضغط هنا

 

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