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ثقافة ومجتمع

إيقاف إمام مسجد عن الخطابة بسبب خروجه عن النص والحديث عن "الحضري"حارس المرمى المصري

أريبيان بزنس
الأحد، 5 فبراير 2017
إيقاف إمام مسجد عن الخطابة بسبب خروجه عن النص والحديث عن "الحضري"حارس المرمى المصري

كشفت صحيفة "اليوم السابع"، خروجا عن نص الخطبة وذكر "عصام الحضري"، حارس مرمى المنتخب المصري؛ في خطبة الجمعة تسبب في وقف خطيب جمعة عن الخطابة، بعد حديثه عن اللاعب كقدوة للشباب.  يذكر أن الحضري تألق في كأس أمم أفريقيا بالجابون وقاد منتخب مصر للتأهل للنهائي، ولكن مدير أوقاف مدينة السويس المصرية أحال  "محمد عزت" إمام مسجد التوبة، للتحقيق يوم الجمعة، وذلك لحديثه عن "عصام الحضري" حارس مرمى المنتخب، وهو ما رآه مدير الأوقاف خروجًا عن موضوع الخطبة التى حددتها الأوقاف. 

 

ونقلت الصحيفة عن مدير الإعلام والعلاقات العامة بأوقاف السويس "أيمن مهران"؛ أن موضوع خطبة الجمعة اليوم كان بعنوان: "الشهامة والنجدة وإغاثة الملهوف"، وأن مشايخ السويس التزموا بها، بينما تطرق الشيخ "محمد عزت" إمام مسجد التوبة للحديث عن "عصام الحضرى"، واعتبره الشيخ رمزًا وقدوة للشباب عليهم أن يحتذوا به ويتبعوا الأسباب لتحقيق أهدافهم فى الحياة.  وقد تمت إحالة إمام المسجد إلى التحقيق، وإلغاء ترخيص الخطابة كعقوبة له؛ مما يحرمه من صعود المنبر.

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