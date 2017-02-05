دراسة: ما لم تكن، أو تكوني من أصحاب الملايين إنجاب أكثر من طفل يسبب أمراض القلب

كشفت دراسة جديدة شملت 500 ألف ضخص أنه ما لم تكن، أو تكوني من أصحاب الملايين فإن إنجاب أكثر من طفل يسبب أمراض القلب بسبب القلق من الأعباء المالية للرجل ومتاعب هرمونية لدى المرأة.





واشارت الدراسة التي نشرت في الصحيفة الطبية سيركيوليشن Circulation إن ذلك ينسحب على الرجل والمرأة معا فالنتيجة واحدة، ففي حين يؤمن طفل واحد حماية للوالدين إلا أن إنجاب أكثر من طفل يزيد الأعباء المالية والقلق لدى الوالدين لتأمين احتياجاتهما، ويزيد العبء على الأباء فيما تؤثر التبدلات الهرمونية على الأمهات بحسب الدراسة التي شملت 500 ألف شخصا ووجدت ترابطا قويا بين عدد الأولاد ومخاطر أمراض القلب والشرايين، وهي القاتل الأول حول العالم. ووجد باحثون صينيون أجروا الدراسة أن إنجاب ولدين هي نقطة التحول والاختلاف الكبير مع مخاطر أقل بكثير لمن أنجب ولدا واحدا.

تقدم الدراسة دليلا أن الحمل يؤدي لتبدلات تغير استجابة الجسم للمخاطر القلبية، كما تبرز الدراسة عوامل اجتماعية واقتصادية، وقال البروفسور ريجيز زاكروسك رئيس مجلس إدارة جمعية أطباء القلب الأوروبية إن اللافت في الدراسة هو زيادة المخاطر نفسها لدى الرجال والنساء حسب عدد الأولاد، وهي أول مرة يدخل هذا العامل في تشحيص أسباب أمراض القلب.

وفيما يؤمن إنجاب ولد واحد شعورا بالحماية لأن الوالدين سيجدان دعما اجتماعيا لدى تقدمهما بالعمر، إلا أن العدد الكبير في الأولاد يجعل شعور الطمأنينة ذاك يتلاشى نتيحئة للعب الاجتماعي والاقتصادي على الوالدين نتيجة انجاب أكثر من ولد.

كما وجدت الدراسة تعرض ضربات الأم للخلل- ما يسمى الرجفان الاذيني - atrial fibrillation- في إيقاعها مع التقدم في العمر نتيجة انجاب أكثر من ولد، وهي اعتلالات تتسبب بتخثر الدم والجلطات وفشل القلب والسكتة القلبية.

وكان باحثون في جامعة ماكماستر في كندا ومستشفى النساء في بوسطن قد وجدوا في دراسة مشتركة خضع فيها أكثر من 34 ألف سيدة أن النساء اللاتي أنجبن 4 مرات وأكثر كن معرضين بدرجة تزيد عن 50% للإصابة بالرجفان الأذيني.