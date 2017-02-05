انقاذ 24 شخصا علقوا في لعبة في فيراري وورلد

جرى إخلاء 24 شخصا من زوار فيراري وورلد حيت تعطلت لعبة فلايينغ إيسز في أبو ظبي يوم الجمعة بعد تردي أحوال الطقس في مدينة ملاهي فيراري ورلد في جزيرة ياس بمدينة أبوظبي.

وقام موظفو فيراري وورلد بانتشال الزوار العالقين بعد توقف اللعبة بسبب ظروف الطقس وكان الزوار في حال انزلاق للأسفل في لعبة فلاييغ إيسيس، حين توقفت العربات في منتصف السكة النازلة التي تصل سرعة الركوب فيها إلى حوالي 120 كم بالساعة بحسب موقع فيراري وورلد حيث أعلنت الحديقة إن نظام الأمان أوقف اللعبة خلال عملية النزول بحسب ما نقلته صحيفة ناشونال.

واستغرق انتشال كل راكب قرابة ثلاثة دقائق ونصف، وتم تعويضهم بتذاكر للعودة مجددا في وقت لاحق وكانوا جميعهم في حال جيدة وجرى الاهتمام بهم وكانت الإمارات قد شهدت تقلبات شديدة في الطقس يوم الجمعة مع وصول سرعة الرياح لحوال 75 كم بالساعة مما تسبب بإلغاء العديد من الفعاليات التي كان مقررا أن تجري في الهواء الطلق وذلك لدواعي السلامة.