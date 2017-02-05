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ثقافة ومجتمع

انقاذ 24 شخصا علقوا في لعبة في فيراري وورلد

أريبيان بزنس
الأحد، 5 فبراير 2017
انقاذ 24 شخصا علقوا في لعبة في فيراري وورلد

جرى إخلاء 24 شخصا من زوار فيراري وورلد حيت تعطلت لعبة فلايينغ إيسز في أبو ظبي يوم الجمعة بعد تردي أحوال الطقس في مدينة ملاهي فيراري ورلد في جزيرة ياس بمدينة أبوظبي.

وقام موظفو فيراري وورلد بانتشال الزوار العالقين بعد توقف اللعبة بسبب ظروف الطقس وكان الزوار في حال انزلاق للأسفل في لعبة فلاييغ إيسيس، حين توقفت العربات في منتصف السكة النازلة التي تصل سرعة الركوب فيها إلى حوالي 120 كم بالساعة بحسب موقع فيراري وورلد حيث أعلنت الحديقة إن نظام الأمان أوقف اللعبة خلال عملية النزول بحسب ما نقلته صحيفة ناشونال.

واستغرق انتشال كل راكب قرابة ثلاثة دقائق ونصف، وتم تعويضهم بتذاكر للعودة مجددا في وقت لاحق وكانوا جميعهم في حال جيدة وجرى الاهتمام بهم وكانت الإمارات قد شهدت تقلبات شديدة في الطقس يوم الجمعة مع وصول سرعة الرياح لحوال 75 كم بالساعة مما تسبب بإلغاء العديد من الفعاليات التي كان مقررا أن تجري في الهواء الطلق وذلك لدواعي السلامة.

 

 

 

 

 

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