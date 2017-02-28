Arabian business
ثقافة ومجتمع

حفل الأوسكار يجذب أقل نسبة مشاهدة أمريكية منذ 2008

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 28 فبراير 2017
حفل الأوسكار يجذب أقل نسبة مشاهدة أمريكية منذ 2008

28 فبراير شباط (رويترز) - رغم نهايته التي ستعلق في الذاكرة وسيسجلها التاريخ.. جذب حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي قدمه الإعلامي والممثل الكوميدي جيمي كيمل يوم الأحد أقل نسبة مشاهدة في الولايات المتحدة منذ عام 2008.


وأوضحت تقديرات نيلسن لقياس نسبة المشاهدين التي نشرتها شبكة (إيه.بي.سي) التابعة لشركة والت ديزني أمس الاثنين أن نحو 32.9 مليون مشاهد أمريكي تابعوا الحفل بانخفاض نسبته أربعة بالمئة عن عدد المشاهدة لحفل الأوسكار 2016 الذي جذب 34.4 مليون مشاهد. وكان 32 مليون مشاهد قد تابعوا حفل الأوسكار 2008.

وامتد حفل يوم الأحد بضع دقائق بعد منتصف الليل في إيست كوست وانتهى بخطأ أذهل المشاهدين عندما أُعلن بطريق الخطأ فوز فيلم (لا لا لاند) بجائزة فضل فيلم عندما أُعطي مظروف خطأ لمقدمي الجائزة النجمين وارن بيتي وفاي دوناواي. وبعد دقائق تم تصحيح الخطأ بإعلان اسم الفيلم الفائز وهو (مونلايت).

وقال جيف بوك المحلل بشركة إجزيبيتور ريليشنز لأبحاث قطاع الترفيه إن المشاهدين ربما أحجموا عن متابعة الحفل لأن فيلم (لا لا لاند) كان مرشحا بشكل كبير للهيمنة على جوائز مسابقة أكاديمية فنون وعلوم السينما.

وأضاف "كانت هناك نتيجة متوقعة بأن (لا لا لاند) سيكتسح ولم يكن هناك فضول كبير لمعرفة النتيجة." وتابع قائلا "من الواضح أن الختام كان من أكثر النهايات إثارة في تاريخ هوليوود."

المزيد من أخبار الولايات الأميريكية

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

القبض على 3 سعوديين سرقوا سيارة بداخلها سيدة

تحت المجهر: مهرجان طيران الإمارات للآداب

انطلاق الدورة الرابعة عشرة من مهرجان أبوظبي لعام 2017

﻿29 لعبة ترفيهية في "عالم وارنر براذرز أبوظبي"﻿

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

هل تشتري كاميرا سامسونغ جير 360؟

الإمارات الأولى عالمياً في توصيل المنازل بشبكة الألياف الضوئية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »