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ثقافة ومجتمع

﻿29 لعبة ترفيهية في "عالم وارنر براذرز أبوظبي"﻿

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 28 فبراير 2017
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﻿29 لعبة ترفيهية في "عالم وارنر براذرز أبوظبي"﻿

أكدت ميرال اليوم أن مدينة "عالم وارنر براذرز أبوظبي" الترفيهية، الحديقة الترفيهية المغلقة الممتدة على مساحة 1.65 مليون قدم مربع، ستضم 29 لعبة وعروض ترفيهية ومرافق ترفيهية تفاعلية. وسوف تشتمل المدينة الترفيهية- التي توفر تجارب غامرة بمستويات عالمية-  أيضا على منافذ البيع بالتجزئة تضم مجموعة واسعة من منتجات "وارنر براذرز" المعروفة، فضلاً عن مجموعة كاملة من خيارات المأكولات والمشروبات؛ بما في ذلك المطاعم والمأكولات السريعة.  

وسوف يجمع "عالم وارنر براذرز أبوظبي" شخصيات "سوبر هيروز" و"سوبر فيلنز" من مجموعة "دي سي يونيفرس" مثل "باتمان" و"سوبرمان" و"ووندر وومن"، بالإضافة إلى شخصيات "وارنر براذرز" الكرتونية مثل "باغز بوني"، و"سكوبي دو"، و"توم وجيري" مما يجعل منها وجهة عائلية مفضلة لمحبي هذه الشخصيات من كافة الأعمار.

وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال: "يسعدنا الإعلان على عدد من الألعاب والمرافق الترفيهية في "عالم وارنر براذرز أبوظبي". ونحن في غاية السعادة برؤية خطة العمل تسير وفق ما هو مخطط لها لافتتاح المدينة الترفيهية في عام 2018."

وأضاف الزعابي: "إن "عالم وارنر براذرز أبوظبي" يمثل خطوة هامة في الارتقاء بمكانة جزيرة ياس كوجهة شاملة للترفيه والتسلية، ونحن بانتظار استكمال العمل عليها لنقدمها للعالم كواحدة من الوجهات الترفيهية عالمية المستوى."

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يتم حالياً تطبيق العناصر التي تمتاز بها المدن الترفيهية التي تحمل علامة وارنر براذرز، حيث سيحظى زوار المدينة الترفيهية من جميع الأعمار بتجربة غامرة ومثيرة لعالم "وارنر براذرز"، الأفضل ضمن فئتها. ومن جهة أخرى، فإن التأكد من جاهزية كافة الألعاب قارب على الانتهاء، في حين تم البدء بتسليم وتركيب هذه الألعاب.

وتعتبر "عالم وارنر براذرز أبوظبي" جزءاً من التزام "جزيرة ياس" باستقطاب 48 مليون زائر بحلول عام 2022. كما تهدف الرؤية الطموحة للقائمين على المدينة الترفيهية إلى تحويل الجزيرة إلى وجهة ترفيه وتسلية بمستويات عالمية تلبي متطلبات كل من يرغب بزيارتها من كافة أنحاء العالم.

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