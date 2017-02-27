هل لديك مؤهلات لراتب مليون درهم؟

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسما بعنوان #صناع_الأمل مع صورة بعنوان "مطلوب للعمل معنا".
وتضمنت الصورة مزايا ومكافآت منها مليون درهم مجموعة من المؤهلات والخبرات المطلوبة، والتقدم بطلب لمعرفة المزيد وإرسال السيرة الذاتية عبر موقع http://arabhopemakers.com/.
ومن الشروط المطلوبة: اتقان مهارات البذل وخدمة الناس، خبرة لا تقل عن مبادرة اجتماعية واحدة في العمل والعطاء التطوعي، أو أي من الأعمال الإنسانية أو الخيرية التي تسهم في إسعاد الناس.المزيد من أخبار الإمارات
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