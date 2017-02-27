هل لديك مؤهلات لراتب مليون درهم؟

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسما بعنوان #صناع_الأمل مع صورة بعنوان "مطلوب للعمل معنا".

وتضمنت الصورة مزايا ومكافآت منها مليون درهم مجموعة من المؤهلات والخبرات المطلوبة، والتقدم بطلب لمعرفة المزيد وإرسال السيرة الذاتية عبر موقع http://arabhopemakers.com/.

ومن الشروط المطلوبة: اتقان مهارات البذل وخدمة الناس، خبرة لا تقل عن مبادرة اجتماعية واحدة في العمل والعطاء التطوعي، أو أي من الأعمال الإنسانية أو الخيرية التي تسهم في إسعاد الناس.