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ثقافة ومجتمع

مصرع 8 أفراد من أسرة سعودية واحدة داخل منزلهم بسبب الشواحن

أريبيان بزنس
الاثنين، 27 فبراير 2017
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مصرع 8 أفراد من أسرة سعودية واحدة داخل منزلهم بسبب الشواحن

عثرت السلطات السعودية على أسرة سعودية مكونة من أب وأم و6 أولاد (أكبرهم عمره 14 عاماً) لقيت مصرعها داخل منزلها بمركز "ملهم" التابع لمحافظة حريملاء شمال العاصمة الرياض.

 

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن مصادرها إن الأسرة تقيم بسكن يتبع لشركة المياه التي تشرف على مشروع صلبوخ للمياه، وتم العثور عليها بعد أيام من الوفاة، وذلك بعد بلاغ تقدم به الجيران عقب انبعاث روائح من المنزل، واشتباههم في الأمر، وخاصة أنهم استغربوا من عدم وجود حركة بالمنزل منذ أيام.

 

وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية باشرت الموقع، وبالدخول للمنزل تم العثور على جميع أفراد الأسرة متوفين، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث.

 

ورجحت المصادر أن تكون الوفاة جراء انبعاثات الأدخنة من شواحن جوالات ووصلات كهربائية قد أعطبت بسبب التماس كهربائي.

 

وأوضحت أن احتمال تعرض الأسرة لاختناق جراء أدخنة ونحوها جاء بناء على أماكن ومواقع وفاة أفراد الأسرة؛ إذ عُثر على أحد المتوفين في أحد ممرات المنزل، فيما توفي آخر في صالة المنزل، والبقية لقوا مصرعهم على أسرَّتهم؛ مما يؤكد احتمال الاختناق بالأدخنة.

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