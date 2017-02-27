مدير سعودي يعفي رئيس قسم برسالة واتس اب

طلب مدير مستشفى في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة من مسؤول بالقطاع الصحي، أمس الأحد، إصدار قرار إعفاء لرئيس قسم العلاج الطبيعي عبر رسالة واتس آب بكروب (مجموعة) المستشفى.

وقالت صحيفة "مكة" السعودية إن رئيس قسم العلاج الطبيعي قدم بلاغاً لشرطة المحافظة مرفقاً به المستندات معتبراً أن القرار يخالف الأنظمة والتعليمات، وفيه تشهير به خاصة بعدما أصبحت الرسالة متداولة.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن المسؤول الصحي، وهو ضمن مجموعة قروب لإداريي المستشفى، علق على طلب مدير المستشفى "خلوكم مصدر خير" ليرد مدير الشؤون المالية والإدارية بالمستشفى بضحكة متواصلة، وأن مدير المستشفى وجه بقرار الإعفاء أثناء حضوره دورة في المدينة المنورة.

فيما انتقد الموظف إقالته بهذه الطريقة، قائلاً إن وزارة الصحة خصصت خدمة للمراسلات عبر البريد الالكتروني للمديرين والموظفين يمكن التعامل معه بصفة سرية حسب تعميم الوزير الذي يشدد على استخدام القنوات الرسمية في المعاملات.

ونقلت الصحيفة عن المحامي رامي المطيري إن استخدام المدراء في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص لبرنامج الواتس آب الهدف منه تنظيم العمل وسرعة معالجة الأخطاء التي ترتكب من قبل موظفيهم، ولكن من الناحية القانونية لا يمكن أن تأخذ القرارات الإدارية التأديبية الصادرة بحق الموظفين عبر الواتس آب الصفة الرسمية، ولا تعدو كونها أحاديث ورسائل ليس لها أي أثر قانوني بحق الموظف.

وأوضح القانوني أنه في حالة لجوء مدير لفصل موظف أو إصدار قرار إداري بحقه عبر الواتس آب وتداول اسم الموظف بشأن القرار التأديبي، فإن هذا الأمر يعد مخالفاً لما نصت عليه المادة الثالثة البند 5 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والتي تنص على (التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة) ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.