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ثقافة ومجتمع

إعلان خاطئ عن جائزة الأوسكار، «مونلايت» ينتزع أوسكار أفضل فيلم بعد إعلان فوز «لا لا لاند

أريبيان بزنس
الاثنين، 27 فبراير 2017

بعد إعلان فوز  لا لا لاند وصعود ممثليه وطاقم العمل إلى المسرح وإلقاء كلمات الاحتفال بالفوز، تبين أن مقدمة الجوائز الممثلة فاي دوناواي لم تقرأ جيدا اسم الفائز الموجود في الظرف جيدا واعتقدت بما تم الترويج له بأن فيلم لا لا لاند هو الفائز، فيما أشارت تقارير أن اسم الفيلم الفائز  ورد أصلا بالخطأ وبالتالي يقع على اللجنة المنظمة، واستدرك منظمو جوائز الأوسكار الأمر وتم تدارك الامر بدبلوماسية لافتة رغم خيبة أمل بدت على وجوه الممثلين وطاقم لا لا لاند على المسرح.

واعتلى طاقم فيلم (لا لا لاند) المسرح  وبدؤوا بإلقاء خطب قبول الجائزة وفجأة قاطعهم أحد المنتجين قائلا إن الجائزة ذهبت للفيلم الخطأ وإن (مونلايت) هو الفيلم الفائز.

 

وحاول الممثل والمخرج المخضرم وارن بيتي شرح ما حدث قائلا إنه وفاي دوناواي أعلنا الفائز الخطأ لأن المظروف الذي تسلماه حمل بالخطأ اسم إيما ستون الحائزة على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم (لا لا لاند).

انتزع فيلم “مونلايت” جائزة الأوسكار لأفضل فيلم، وذلك بعد إعلان فوز “لا لا لاند” بطريق الخطأ.  وكان “لا لا لاند” مرشحا بقوة لجائزة الأوسكار الأبرز، وحصل مخرجه داميان تشازيل على جائزة أفضل مخرج. كما حصلت إيما ستون على جائزة أفضل ممثلة عن دورها فيه.  وحصل فيلم “الخوذ البيضاء”، الذي يتناول حياة متطوعين سوريين، على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي قصير. 

 

وفاز فيلم البائع الإيراني بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي على الرغم من أن مخرجه أصغر فرهادي قاطع الحفل احتجاجا على قرار حظر السفر الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.  وفاز النجم العالمى ماهرشالا، على بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره فى فيلم  moonlight، وبذلك يكون أول الممثلين المسلمين الحاصلين على جائزة الأوسكار، وهو أول ترشيح له للجائزة، فيما فازت الفنانة فيولا ديفيس بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Fences، أما جائزة الأوسكار أفضل مكياج فذهبت الي  Alessandro Bertolazzi عن فيلم suicide squad.  كما شهدت الحفل، فوز فيلم Arrival بجائزة أوسكار أفضل Sound Editing ، وحصد فيلم Hacksaw Ridge جائزة أفضل Sound Mixing، فيما فاز فيلم la la land  بجائزة 2017PRODUCTION DESIGN  OSCAR أفضل إنتاج.

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