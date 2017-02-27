نسرين طافش ... فتاة دمشقية لا تشبه إلا نفسها

أيام قليلة وتنهي الممثلة السورية نسرين طافش من تصوير مشاهدها في بطولة مسلسل " شوق" مع المخرجة رشا شربتجي للنص الذي وضعه السيناريست حازم سلمان و تنتجه شركة إيمار الشام .. والذي سيعرض خلال الأيام القليلة القادمة على قنوات OSN ومن ثم باقي المحطات العربية .

وفي تصريحات خاصة كشفت نسرين عن شخصيتها في العمل في شخصية شوق والتي عنونتها بالفتاة الدمشقية التي لا تشبه إلا نفسها .. وقالت:" شوق انسانة عميقة و قارئة شغوفة ، تعيش بداخلها طفلة عفوية وجريئة ، وتمتلك شخصية خاصة لا تشبهها فيها أية فتاة أخرى".

وأضافت:" شوق تعمل في دار للنشر في النهار، ومونتيرة في الأفلام الوثائقية في الليل، وتتبدل تفاصيل يومياتها عبر حدث استثنائي لم يسبق وأن طرح في الدراما العربية".

وعن الحب في حياة شوق كشفت طافش عن وقوعها في حب شاب يقع هو الآخر في ظروف خاصة، ويتبدل كل شيء في لحظة معينة عند وقوع الحدث المفاجئ".

ووصفت الشخصية بالصعبة جدا والمركبة والتي تحتاج إلى طاقة ممثل كبيرة اعترفت بأن ملاحظات و توجيهات رشا شربتجي ساعدتها كثيرا على التقاط خيوط الشخصية .

وتابعت حديثها عن مغريات العمل في شوق فوصفت فريق العمل بالاحترافي من الاضاءة للتصوير للديكور و الملابس الى كبار نجوم سوريا مثل :" باسم ياخور وسوزان نجم الدين وأحمد الأحمد والقديرتان منى واصف وصباح الجزائري وفاء موصللي و آخرون.



