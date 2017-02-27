Arabian business
ثقافة ومجتمع

نسرين طافش ... فتاة دمشقية لا تشبه إلا نفسها

أريبيان بزنس
الاثنين، 27 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
نسرين طافش ... فتاة دمشقية لا تشبه إلا نفسها
نسرين طافش

أيام قليلة وتنهي الممثلة السورية نسرين طافش من تصوير مشاهدها في بطولة مسلسل " شوق" مع المخرجة رشا شربتجي للنص الذي وضعه السيناريست حازم سلمان و تنتجه شركة إيمار الشام .. والذي سيعرض خلال الأيام القليلة القادمة  على قنوات OSN  ومن ثم باقي المحطات العربية .
 وفي تصريحات خاصة كشفت نسرين عن شخصيتها في العمل في شخصية شوق والتي عنونتها بالفتاة الدمشقية التي لا تشبه إلا نفسها .. وقالت:" شوق انسانة عميقة و قارئة شغوفة ، تعيش بداخلها طفلة عفوية وجريئة ، وتمتلك شخصية خاصة لا تشبهها فيها أية فتاة أخرى".
وأضافت:" شوق تعمل في دار للنشر في النهار، ومونتيرة في الأفلام الوثائقية في الليل، وتتبدل تفاصيل يومياتها عبر حدث استثنائي لم يسبق وأن طرح في الدراما العربية".
وعن الحب في حياة شوق كشفت طافش عن وقوعها في حب شاب يقع هو الآخر في ظروف خاصة، ويتبدل كل شيء في لحظة معينة عند وقوع الحدث المفاجئ".
ووصفت الشخصية بالصعبة جدا والمركبة والتي تحتاج إلى طاقة ممثل كبيرة اعترفت بأن ملاحظات و توجيهات رشا شربتجي ساعدتها كثيرا على التقاط خيوط الشخصية .
 وتابعت حديثها عن مغريات العمل في شوق فوصفت فريق العمل بالاحترافي من الاضاءة للتصوير للديكور و الملابس الى كبار نجوم سوريا مثل :" باسم ياخور وسوزان نجم الدين وأحمد الأحمد والقديرتان منى واصف وصباح الجزائري وفاء موصللي و آخرون.

المزيد من أخبار سورية

تعليقات

المزيد في ثقافة ومجتمع

فيلم مونلايت يقتنص جائزة أوسكار 2017 لأفضل فيلم﻿

أول ممثل مسلم يفوز بجائزة أوسكار عن دوره كـ تاجر مخدرات في فيلم مونلايت

فيلم الإيراني يقاطع مخرجه الأوسكار يفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي﻿

منتجع وحديقة الإمارات للحيوانات يطلق تجربة استثنائية للعائلات

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

اعتقال شاب اصاب بشاحنته 28 شخصا في نيو أورليانز

13.9 مليار درهم قيمة الشهرة لكيان اندماج "أبوظبي الوطني والخليج الأول"

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »