جائزة أوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة من نصيب "زوتوبيا"

(رويترز) - فاز فيلم الرسوم المتحركة (زوتوبيا) الذي يتناول استكشاف التحيز من خلال قصة كوميدية لأرنب ينضم إلى الشرطة بجائزة أكاديمية فنون وعلوم السينما (أوسكار) أفضل فيلم رسوم متحركة يوم الأحد.

وكان الفيلم الذي أنتجته استوديوهات ديزني للرسوم المتحركة التابعة لوالت ديزني أحد أفضل الأفلام في شباك التذاكر في العام حيث حقق إيرادات تزيد على مليار دولار في أنحاء العالم.

وشاركت جينيفر جودوين بالأداء الصوتي للأرنب جودي هوبس الذي يترك بلدته للمشاركة في قوة الشرطة في بلدة أكبر. ويتناول الفيلم العائلي قضايا اجتماعية حيث ينقسم سكان مدينة الحيوانات بسبب الجور والخوف. ويؤدي جيسون بيتمان دور الثعلب المتآمر.

وقال المخرج المشارك بايرون هوارد لدى تسلمه الجائزة إن صناع الفيلم بدأوا العمل عليه منذ قرابة خمس سنوات "بهذه الفكرة المجنونة للحديث عن الإنسانية مع الحيوانات الناطقة على أمل أن يجعل الفيلم عند عرضه العالم مكانا أفضل نسبيا."

وقال ريتش مور المخرج المشارك إنه ممتن للجمهور في أنحاء العالم "الذي تبنى قصة التسامح هذه ليكون أقوى من الخوف من الآخر."