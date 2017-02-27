جائزة أفضل فيلم﻿ أوسكار يحققها الفيلم مونلايت

حقق فيلم مونلايت (ضوء القمر) الأمريكي نجاحاً كبيراً حيث فاز للتو بجائزة أوسكار لأفضل فيلم هذا العام.

هذا ويعد مونلايت فيلم دراما وكوميديا دراما أُصدر في 18 نوفمبر 2016، في الولايات المتحدة الأمريكية، و9 مارس 2017، في ألمانيا.

كما أن الفيلم من إنتاج إيه 24 (لغات أخرى) وبي بلان إنترتينمينت (لغات أخرى)، ومن توزيع إيه 24 (لغات أخرى)، وقد أخرجه وكَتَب السيناريو باري جينكينز.